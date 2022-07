Búsqueda desesperada de una chica de 16 años en Lomas de Zamora

Agustina mide 1,50, tiene cabello negro largo con flequillo, tez morena, y vestía una campera negra estilo parca, jean celeste claro, zapatillas Adidas blancas con rayas verdes.

Según lo relatado por la madre, la joven se juntaba con este hombre de 26 años y en más de una ocasión ella regresaba de su trabajo y los encontraba juntos en su casa.

“En el mes de mayo realice una denuncia porque me lo encuentro en mi domicilio con mi hija, ninguno de los dos me querían abrir la puerta”, afirmó Victoria.

La madre realizó la denuncia en la Comisaría de Parque Barón cuando se enteró que la joven no estaba en su casa y le pidió a los policías que revisen en el domicilio de este hombre.

“Los policías fueron a buscar al chico y no lo encontraron ahí. Yo no sabia que ellos se hablaban todavía pero la estamos buscando por todos lados y no la encontramos”, aseveró.