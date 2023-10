Chica de 14 años desaparecida en Caballito: encontraron en Longchamps a Isabella Colucci

A su vez, la fiscal Paula Asaro ordenó ubicar al menor a través de conocidos y rastrear su celular. Así puderon dar con el paradero de ambos.

La Justicia intenta determinar ahora si la menor fue víctima de algún tipo de delito o si, como dijo su madre, se trató de una travesura.

La adolescente había desaparecido ayer por la tarde. Su mamá, Alicia, contó esta mañana en declaraciones televisivas que la menor había salido a las 18 del Instituto Santa María -ubicado en Senillosa y Alberdi- y le había pedido permiso para quedarse con unos amigos en la estación de servicio que está ubicada en la esquina hasta las 19.

Cuando su mamá la pasó a buscar por ahí la menor ya no estaba, la llamó y no obtuvo respuesta. "Nunca hizo estas cosas, siempre la voy a buscar a la salida del colegio y por eso me pidió permiso", precisó la madre de la adolescente.

Según los amigos de la nena, había sido vista por Parque Rivadavia cerca de las 20 hs: “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias”, indicó su madre.

Isabella se había cambiado de colegio este año y antes asistía al Liceo 2 Amancio Alcorta, ubicado cerca del Parque y fueron sus ex compañeros de escuela quienes confirmaron que había estado allí: “Me dicen que la vieron a la salida del colegio de ellos. Hasta las 8 de la noche tengo gente que la ubica en el Parque Rivadavia, después de eso no. Eso es hace seis cuadras de mi casa”, había dicho Alicia.

La mamá trató de activar el rastreo del celular, pero no había tenido suerte: “Ella cambia la contraseña cada dos por tres y no logro hacer el rastreo”, había indicado a la prensa.