Los detalles del nuevo feriado confirmado para noviembre
La Provincia confirmó un nuevo feriado por la visita del papa León XIV, una medida que modificará la actividad habitual en parte del territorio bonaerense.
La provincia de Buenos Aires sumará un nuevo feriado en noviembre de este año debido a la histórica visita del papa León XIV al país. De acuerdo con el calendario, el miércoles 11 de noviembre será una jornada de descanso a nivel provincial, con una modificación especial para esa fecha.
Los detalles del nuevo feriado en noviembre y el nuevo asueto confirmado
El miércoles 11 de septiembre será feriado por la visita del papa León XIV a Buenos Aires. La medida apunta a facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que participarán de la celebración en la plaza Belgrano, ubicada frente a la basílica.
Para garantizar el operativo, se prevé:
- Cortes en las rutas nacionales 5, 6 y 7, que atraviesan Luján.
- Despliegue de miles de efectivos de seguridad.
- Refuerzo de la atención sanitaria para asistir a la multitud.
Con el feriado provincial ya establecido, el gobierno de Axel Kicillof avanzó un paso más y solicitó a la Nación que el 11 de noviembre sea feriado en todo el país.
Mientras los fieles esperan una definición del Gobierno nacional, ya está confirmada la agenda del papa León XIV. El pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11. Su gira también contempla otros destinos de la región, entre ellos Uruguay y Perú.
Calendario de feriados 2026
Para lo que queda del año, el calendario de feriados y fechas especiales en Argentina incluye las siguientes jornadas:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20, con tres días de descanso.
- Lunes 7 y martes 8 de diciembre: día no laborable con fines turísticos e Inmaculada Concepción de María, que conformarán un descanso de cuatro días.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad, con un fin de semana de tres días.
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