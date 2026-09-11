Los detalles del nuevo feriado confirmado para noviembre

Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un nuevo feriado por la visita del papa León XIV

Mientras los fieles esperan una definición del Gobierno nacional, ya está confirmada la agenda del papa León XIV. El pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11. Su gira también contempla otros destinos de la región, entre ellos Uruguay y Perú.