 Los feriados que siguen después de los fines de semana largos de marzo

Los feriados por Semana Santa y cómo se configuran

Uno de los momentos más esperados del año es Semana Santa, no solo por su significado religioso, sino también por la posibilidad de disfrutar de días de descanso. En 2025, el Jueves Santo será el 17 de abril, y se considera un día no laborable, lo que significa que cada empleador decidirá si otorga o no el día libre a sus trabajadores. En cambio, el Viernes Santo, 18 de abril, sí es un feriado nacional, por lo que aquellos que trabajen ese día deberán cobrar el doble de su jornada habitual.