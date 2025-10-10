Los motivos por los que prohibirán la renovación de la Licencia de Conducir a un grupo de personas

Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina

El trámite de renovación se realiza a través de Mi Argentina y requiere presentar un certificado de aptitud física y psicológica emitido por un centro de salud autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la plataforma Mi Argentina .

Validar los datos personales.

Seleccionar la opción “renovación de licencia”.

Abonar las boletas correspondientes.

Elegir un prestador de salud habilitado para realizar el examen psicofísico.

Una vez aprobadas las pruebas, el centro médico cargará los resultados en el sistema y la nueva licencia quedará disponible en la aplicación.

Quiénes no podrán renovarla y por qué

A pesar de que la nueva ley busca simplificar el trámite, existen motivos que pueden impedir la renovación de la licencia de conducir. Los principales son:

No aprobar el examen psicofísico: este control es obligatorio y determina si la persona cuenta con las condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar. Sin su aprobación, no se puede renovar el carnet.

No realizar la renovación anual para mayores de 70 años: quienes superen esa edad deben renovar la licencia todos los años. Si no cumplen con este requisito o no aprueban el examen, pierden la habilitación para conducir.

Incumplir requisitos legales o administrativos: multas impagas, causas judiciales pendientes o datos desactualizados pueden frenar la emisión del nuevo documento.

De esta manera, el Gobierno busca reforzar la seguridad vial y garantizar que solo quienes estén en condiciones óptimas mantengan el derecho a manejar.