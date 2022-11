Crimen de Lucas González: "De perder un amigo no se vuelve, dijo uno de los sobrevivientes

“Como siempre, durante todo este año, gracias por estar, porque los que me conocen y los que no me conocen se imaginan lo que yo siento y lo que nunca voy a volver a sentir. De perder a un amigo no se vuelve, porque uno todo lo que hace no tiene sentido”, expresó el joven, quien rompió en llanto apenas subió al escenario.

Luego señaló: “Tengo muchos recuerdos de ese día y elijo recordar los momentos felices, entre tantas cosas malas que me pasaron. Me pegaron me maltrataron, me dijeron que era un villero, que yo no podía ser jugador de fútbol, y hoy les respondo y les digo que el villero lo está logrando, de a poco lo está logrando”.

“Quiero cerrar diciéndole a Lucas que lo extraño mucho y espero darle el abrazo que le quiero dar. ¡Lucas está presente loco!", concluyó el joven, para luego abrazarse a sus padres.

Cuándo arranca el juicio por el crimen de Lucas González

La fecha de inicio del juicio por el crimen de Lucas González fue fijada para el 16 de marzo de 2023, según determinó El Tribunal Oral en lo Criminal 25. Hay tres policías acusados del asesinato del adolescente de 17 años ocurrido en el barrio de Barracas en noviembre de 2021.

Los jueces Marcelo Bartumeu, Ana Dieta y Hugo Navarro dispusieron que el debate se extienda durante 11 jornadas, a lo largo de las cuales juzgarán a los tres policías acusados de matar a Lucas e intentar asesinar a los tres amigos que iban con él en un auto.

Además, serán juzgados los 11 policías imputados por encubrir el hecho para hacerlo pasar como un enfrentamiento con delincuentes.