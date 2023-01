"A mi hijo lo lloro en privado", dijo la mamá de Lucio Dupuy en su alegato final

“A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, manifestó en su alegato final Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima e imputada.