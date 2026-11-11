"Pude ver la riqueza de la Argentina en su gente": las primeras palabras del papa León XIV en Luján
El papa León XIV dio su homilía en Luján ante una multitud, donde destacó la riqueza de la gente del país y propuso un itinerario de cuatro pasos.
En el momento culminante de su gira pastoral, en su tercer día de actividades; el papa León XIV pronunció la homilía de la multitudinaria misa de despedida ante más de 2,5 millones de fieles congregados en la explanada de la Basílica de Luján.
Durante sus primeras palabras, el Pontífice ofreció una profunda pincelada sobre la calidez del pueblo argentino y dedicó un tramo especial de su discurso a la memoria y el legado de su antecesor.
"Pude ver la riqueza de la Argentina no solo en la geografía sino también en su gente. En su espontaneidad y en la vida que desborda a su paso", destacó el Santo Padre en el inicio de su predicación, desatando una ovación entre la multitud.
Otro homenaje del papa León XIV a Francisco y un itinerario espiritual de cuatro pasos
Con una fuerte carga afectiva para la comunidad católica local, León XIV remarcó el vínculo de esta celebración con la historia reciente del Vaticano y la fe del país. "Este encuentro se dirige de manera especial a nuestro papa Francisco", sostuvo ante la atenta mirada de la dirigencia política e institucional presente.
Acto seguido, el Pontífice trazó una hoja de ruta conceptual para la Iglesia local y la sociedad argentina, proponiendo un recorrido pastoral estructurado en cuatro ejes clave:
-
"La reconciliación": Como punto de partida para sanar las divisiones sociales e institucionales.
"La iluminación por medio de la Palabra de Dios": Como guía ética y espiritual para el caminar cotidiano.
"La comunión": Como espacio de encuentro entre los distintos sectores de la comunidad.
"El envío de la misión": Como llamado activo a transformar la realidad a través del servicio a los demás.
En el tramo más vibrante de su sermón, el Santo Padre apeló directamente al compromiso de los fieles y lanzó un fuerte llamado a la acción social y espiritual para todo el país.
Con palabras dirigidas a las delegaciones de jóvenes y familias que colmaron las calles de Luján, León XIV instó a transformar la fe en un motor de solidaridad activa en el día a día, dejando una bendición final que resonó en toda la plaza Belgrano.
"El último paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen. Anuncien la alegría del evangelio con palabras y obras de bien. Argentina: levántate y camina. Ama", expresó el pontífice.
El cierre de una jornada histórica
Ataviado con la casulla especial en tonos celeste, blanco y dorado en homenaje a la Patrona de la patria, el discurso del Papa representó el eje central de una celebración que contó con la presencia de figuras como el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Estela de Carlotto, tras una jornada previa signada por la conmovedora interpretación de "Solo le pido a Dios" a cargo de Luciano Pereyra.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario