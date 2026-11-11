"Pude ver la riqueza de la Argentina en su gente": las primeras palabras del papa León XIV en Luján

"La reconciliación": Como punto de partida para sanar las divisiones sociales e institucionales.

"La iluminación por medio de la Palabra de Dios": Como guía ética y espiritual para el caminar cotidiano.

"La comunión": Como espacio de encuentro entre los distintos sectores de la comunidad.

"El envío de la misión": Como llamado activo a transformar la realidad a través del servicio a los demás.

En el tramo más vibrante de su sermón, el Santo Padre apeló directamente al compromiso de los fieles y lanzó un fuerte llamado a la acción social y espiritual para todo el país.

Con palabras dirigidas a las delegaciones de jóvenes y familias que colmaron las calles de Luján, León XIV instó a transformar la fe en un motor de solidaridad activa en el día a día, dejando una bendición final que resonó en toda la plaza Belgrano.

"El último paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen. Anuncien la alegría del evangelio con palabras y obras de bien. Argentina: levántate y camina. Ama", expresó el pontífice.

El cierre de una jornada histórica

Ataviado con la casulla especial en tonos celeste, blanco y dorado en homenaje a la Patrona de la patria, el discurso del Papa representó el eje central de una celebración que contó con la presencia de figuras como el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Estela de Carlotto, tras una jornada previa signada por la conmovedora interpretación de "Solo le pido a Dios" a cargo de Luciano Pereyra.