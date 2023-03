En plena ola de calor: el drama de los vecinos que están sin luz

Carlos, un vecino de la zona, contó que hace 3 años tuvo un ACV y ahora tiene que subir varios pisos por escalera “Hacemos lo que podemos. Es normal acá. En 2017 estuve 45 días sin luz, me tuve que ir a vivir a lo. En los últimos días hubo baja tensión. Ayer 15:30 hablé con el ENRE y me dijo que venía hoy a la 19.45 o 20 recién.”

cortes de luz

Otra vecina, Teresa dialogó con C5N y contó: “Nos dijeron dos de la tarde que se iba reintegrando de a poco el servicio, son las diez de la mañana del otro día y no tenemos luz. Tuve que tirar mucha mercadería. Hay mucha gente grande en el edificio, como yo que no puede bajar la escalera. No podemos vivir así.”

Teresa contó que tiene de 80 años y se levantó descompuesta: "No se puede dormir con este calor". Además, contó que se viene cortando intermitentemente la luz hace varios días y temía por los artefactos.