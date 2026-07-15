Mar del Plata: pactaron un encuentro, lo asfixió, lo maniató y le vació el departamento
El hombre fue condenado a tres años de prisión en Mar del Plata por asalto luego de una cita coordinada por la aplicación Telegram.
Después de 12 años de investigación, un hombre fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por atar de pies y manos al dueño de un departamento, tras pactar un encuentro a través de Telegram, y robarle objetos de valor. El hecho ocurrió el 16 de julio de 2014 en un edificio ubicado en la avenida Colón al 2700, ubicada en Mar del Plata.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 fue dictada luego de un acuerdo de juicio abreviado, validado por el juez Juan Manuel Sueyro. El fallo recayó sobre Jorge Leonel Soarez, quien fue declarado reincidente y deberá cumplir la pena hasta el 2 de mayo de 2028. El Ministerio Público Fiscal presentó pruebas que establecieron cómo se concretó el asalto luego de una cita coordinada por la aplicación Telegram.
Soarez ingresó al departamento del sexto piso tras coordinar el encuentro con F.L.V. Al ingresar, le aplicó una maniobra de asfixia, lo redujo y lo ató de pies y manos. Durante el robo, el agresor sustrajo: una notebook, un iPhone, otro teléfono celular Samsung, auriculares de última generación, cargadores, prendas de vestir y lentes.
Con el dueño del departamento inmovilizado, el agresor recorrió el inmueble y se llevó una notebook, un iPhone, un teléfono celular Samsung, auriculares de última generación, cargadores, prendas de vestir y lentes, entre otros objetos.
Además, obligó a la víctima a llamar por teléfono a una amiga para que realizara una transferencia bancaria. Antes de abandonar el lugar, la amenazó para evitar que pidiera ayuda: “No hagas ruido porque vuelvo y te mato”, le dijo.
Durante el proceso judicial, Soarez reconoció que había acordado el encuentro mediante Telegram, aunque dio una versión distinta sobre lo ocurrido. Sostuvo que esperaba encontrarse con una mujer y afirmó que, tras un forcejeo por supuestas proposiciones de la víctima, tomó algunos objetos y se retiró del departamento.
Sin embargo, el Tribunal dio por acreditada la reconstrucción realizada por la fiscalía y descartó la existencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes.
La resolución judicial estableció la reincidencia del acusado y fijó, de manera provisoria, el vencimiento de la pena para mayo de 2028. La causa expuso el riesgo de los encuentros pactados por aplicaciones y la utilización de la violencia para consumar robos en entornos urbanos.
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