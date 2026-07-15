Mar del Plata: pactaron un encuentro, lo asfixió, lo maniató y le vació el departamento

Durante el proceso judicial, Soarez reconoció que había acordado el encuentro mediante Telegram, aunque dio una versión distinta sobre lo ocurrido. Sostuvo que esperaba encontrarse con una mujer y afirmó que, tras un forcejeo por supuestas proposiciones de la víctima, tomó algunos objetos y se retiró del departamento.

Sin embargo, el Tribunal dio por acreditada la reconstrucción realizada por la fiscalía y descartó la existencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes.

La resolución judicial estableció la reincidencia del acusado y fijó, de manera provisoria, el vencimiento de la pena para mayo de 2028. La causa expuso el riesgo de los encuentros pactados por aplicaciones y la utilización de la violencia para consumar robos en entornos urbanos.