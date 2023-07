Mar del Plata: la familia de Iara Nardelli rechazó la hipótesis de que se quitó la vida

"Lo único que quiero decir es que a raíz de un intento de suicidio la jueza (de Familia) decide sacarme a mi hija, la internó en una institución porque consideró que ahí iba a estar cuidada y hoy solo tengo tres huesos y un sinfín de preguntas. No voy a parar hasta que me digan qué paso con mi hija, y que no me vengan a decir que fue suicidio o que una jauría de perros la atacó", dijo Mariela en una conferencia de prensa brindada esta tarde junto a Marta Montero, madre de Lucía Pérez.