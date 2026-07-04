Marcelo Porcel pidió ir a juicio por jurados en la causa por abuso sexual a menores

Además, está vinculado a firma del agro fundada por su familia. Su padre había sido el creador de Argencard, una tarjeta de crédito popular en los '70 y vendida en 1995.

También trascendió que a dos de los hijos de Porcel, que durante 2025 continuaron siendo compañeros de escuela de los denunciantes de su padre, no se les permitió continuar sus estudios en la institución.

Y que para el comienzo de año habían elegido una institución religiosa que, por la presión de la comunidad educativa y luego de que les fueran informadas las acusaciones en contra del empresario, tampoco fueron matriculados para el inicio del ciclo lectivo.