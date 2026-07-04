Marcelo Porcel pidió ir a juicio por jurados en la causa por abuso sexual a menores
Las víctimas tenían menos de 13 años al momento de los hechos y eran compañeros de colegio de su hijo.
La causa por abuso sexual y corrupción de menores contra Marcelo Porcel dio un nuevo paso. La defensa del empresario solicitó ir a un juicio por jurados. La presentación fue formalizada por su defensor, Roberto Rallín, quien en primer lugar pidió que se anule el requerimiento de elevación a debate oral y luego que, si el proceso avanza, sea con esta modalidad.
El escrito lo realizó ante el Juez Carlos Bruniarduna semana después de que el fiscal Pablo Turano y el abogado querellante, Pablo Hawlena Gianotti, solicitaran que el caso sea resuelto en un tribunal.
No obstante, el pedido enfrenta un obstáculo legal, ya que el sistema de juicio por jurados aún no fue reglamentado para la Justicia Nacional. Por ese motivo, la defensa planteó que la causa sea remitida a una jurisdicción donde esa modalidad sí se encuentre vigente.
Según Infobae, el juez Carlos Bruniard dio intervención al fiscal y a la querella para que se pronuncien sobre la solicitud. Luego deberá resolver si hace lugar al planteo o si dispone la elevación de la causa a juicio oral ante un tribunal técnico.
Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso de menores
El empresario Marcelo Porcel fue parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping que funcionaba en el predio del ex Buenos Aires Design, en Recoleta.
Además, está vinculado a firma del agro fundada por su familia. Su padre había sido el creador de Argencard, una tarjeta de crédito popular en los '70 y vendida en 1995.
También trascendió que a dos de los hijos de Porcel, que durante 2025 continuaron siendo compañeros de escuela de los denunciantes de su padre, no se les permitió continuar sus estudios en la institución.
Y que para el comienzo de año habían elegido una institución religiosa que, por la presión de la comunidad educativa y luego de que les fueran informadas las acusaciones en contra del empresario, tampoco fueron matriculados para el inicio del ciclo lectivo.
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