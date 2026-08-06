Más de 15.000 hogares en el AMBA siguen sin luz debido al temporal: cuáles son las zonas más afectadas

Mientras tanto, las localidades bonaerenses de Ramos Mejía, Libertad, Mariano Acosta, Presidente Derqui, Benavídez, Nordelta y el Delta de la Primera Sección quedaron a oscuras por la interrupción del servicio de Edenor, al margen de las calles anegadas y las inundaciones.

El nivel del agua tardará en bajar porque las lluvias que empezaron durante la madrugada de este jueves no cesaron en todo el día. Ya bajó 10 grados la temperatura y desde el Servicio Meteorológico Nacional anticiparon lluvias aisladas durante la noche.

La nómina de regiones bajo aviso amarillo incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores bonaerenses, además de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa. En estos sectores hubo valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de caída puntual de granizo y temporales de corta duración.

A la par de las lluvias, el organismo meteorológico dispuso un aviso por vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 kilómetros por hora y marcas extremas que superaron los 80 km/h en amplias zonas del país.