Más de 15.000 hogares en el AMBA siguen sin luz debido al temporal: cuáles son las zonas más afectadas
Los cortes de luz de Edesur suman 9.858 cortes y los de Edenor, más de 5.000 para el final de la jornada, sobre todo en el sur de la Ciudad y el Conurbano.
El temporal y las lluvias de diversa intensidad provocaron este jueves cortes de luz en 15.387 hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en muchos casos seguían a oscuras para el final de la jornada.
Cerca del mediodía, cuando ya regía el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes tormentas en el AMBA, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que unos 4.708 usuarios de Edesur y 5.442 de Edenor no tenían suministro eléctrico en sus hogares.
A lo largo del día se sumaron más casos hasta llegar a un total de 9.858 cortes de luz de Edesur y 5.529 de Edenor, mientras las lluvias arreciaban y la jornada se ponía intensa no sólo por el estado del tiempo sino también por la marcha al Congeso y la represión policial.
Fuentes citadas por el sitio C5N informaron que los barrio porteños más afectados fueron Villa Soldati, Almagro, Flores, Parque Avellaneda, Boedo, Caballito, Floresta, Liniers y Mataderos, en el territorio de Edesur dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires los usuarios de Edesur reportaron cortes de luz reportados en Monte Grande, Ezeiza, Bosques, Lanús Oeste, Quilmes, Avellaneda y Berazategui, además de zonas de Esteban Echeverría, Lanús y Lomas de Zamora, además de San Vicente.
Mientras tanto, las localidades bonaerenses de Ramos Mejía, Libertad, Mariano Acosta, Presidente Derqui, Benavídez, Nordelta y el Delta de la Primera Sección quedaron a oscuras por la interrupción del servicio de Edenor, al margen de las calles anegadas y las inundaciones.
El nivel del agua tardará en bajar porque las lluvias que empezaron durante la madrugada de este jueves no cesaron en todo el día. Ya bajó 10 grados la temperatura y desde el Servicio Meteorológico Nacional anticiparon lluvias aisladas durante la noche.
La nómina de regiones bajo aviso amarillo incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores bonaerenses, además de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa. En estos sectores hubo valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de caída puntual de granizo y temporales de corta duración.
A la par de las lluvias, el organismo meteorológico dispuso un aviso por vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 kilómetros por hora y marcas extremas que superaron los 80 km/h en amplias zonas del país.
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