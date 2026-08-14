Milagro en Formosa: gendarme rescató a un padre y su hijo que se hundían en el fango
Lo que parecía una jornada de esparcimiento casi se transforma en tragedia cuando un hombre y su hijo comenzaron a hundirse a orillas del río Bermejo.
Un hecho que rozó el milagro ocurrió en Formosa, donde un adulto y un menor fueron literalmente chupados por el fango a orillas del río Bermejo, pero lograron ser rescatados por un gendarme que casualmente se hallaba en cercanías de la escena.
En concreto, todos los involucrados pasaban un día de esparcimiento y descanso en las playas del mencionado curso de agua que sirve de límite entre el territorio formoseño y la provincia del Chaco cuando la situación se transformó casi en una tragedia.
El desencadenante del episodio ocurrido en la localidad de El Colorado fue una sesión de fotografías que involucró a un padre y su hijo de 11 años, quienes pretendían tomar imágenes para el recuerdo de una jornada de esparcimiento familiar.
Pero al acercarse demasiado al río, el fango comenzó a chupar los pies del menor y luego sus piernas, sin que ni él ni su progenitor pudieran hacer nada para evitar que el niño siguiera hundiéndose hasta la cintura y luego hasta el vientre.
La desesperación se convirtió en gritos de auxilio y un gendarme que se encontraba en las cercanías, también pasando un día de descanso en un camping cercano, los escuchó y acudió solícitamente a brindar su ayuda y solidaridad ante lo que parecía convertirse en horrible tragedia.
El hombre encontró al menor atrapado en el lodo, con el barro que le llegaba ya al pecho y rápidamente buscó elementos que pudieran servir para facilitar el rescate, utilizando unas maderas que utilizó para hacer fuerza y colaborar con la salida del padre y luego de su hijo.
El héroe del día se llama Cristian Alberto Rojas, es cabo de Gendarmería Nacional e integra el Escuadrón 5 “Pirané”, ubicado en la localidad formoseña homónima, a unos 80 kilómetros de El Colorado por la Ruta Provincia 3.
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