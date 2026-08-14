Milagro en Formosa: gendarme rescató a un padre y su hijo que se hundían en el fango

El hombre encontró al menor atrapado en el lodo, con el barro que le llegaba ya al pecho y rápidamente buscó elementos que pudieran servir para facilitar el rescate, utilizando unas maderas que utilizó para hacer fuerza y colaborar con la salida del padre y luego de su hijo.

El héroe del día se llama Cristian Alberto Rojas, es cabo de Gendarmería Nacional e integra el Escuadrón 5 “Pirané”, ubicado en la localidad formoseña homónima, a unos 80 kilómetros de El Colorado por la Ruta Provincia 3.