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Milagro en Formosa: gendarme rescató a un padre y su hijo que se hundían en el fango

Sociedad

Lo que parecía una jornada de esparcimiento casi se transforma en tragedia cuando un hombre y su hijo comenzaron a hundirse a orillas del río Bermejo.

Un gendarme logró rescatar al  menor.

Un gendarme logró rescatar al  menor.

Un hecho que rozó el milagro ocurrió en Formosa, donde un adulto y un menor fueron literalmente chupados por el fango a orillas del río Bermejo, pero lograron ser rescatados por un gendarme que casualmente se hallaba en cercanías de la escena.

En concreto, todos los involucrados pasaban un día de esparcimiento y descanso en las playas del mencionado curso de agua que sirve de límite entre el territorio formoseño y la provincia del Chaco cuando la situación se transformó casi en una tragedia.

El desencadenante del episodio ocurrido en la localidad de El Colorado fue una sesión de fotografías que involucró a un padre y su hijo de 11 años, quienes pretendían tomar imágenes para el recuerdo de una jornada de esparcimiento familiar.

El río Bermejo en su paso por la localidad de El Colorado (Formosa).

El río Bermejo en su paso por la localidad de El Colorado (Formosa).

Pero al acercarse demasiado al río, el fango comenzó a chupar los pies del menor y luego sus piernas, sin que ni él ni su progenitor pudieran hacer nada para evitar que el niño siguiera hundiéndose hasta la cintura y luego hasta el vientre.

La desesperación se convirtió en gritos de auxilio y un gendarme que se encontraba en las cercanías, también pasando un día de descanso en un camping cercano, los escuchó y acudió solícitamente a brindar su ayuda y solidaridad ante lo que parecía convertirse en horrible tragedia.

El hombre encontró al menor atrapado en el lodo, con el barro que le llegaba ya al pecho y rápidamente buscó elementos que pudieran servir para facilitar el rescate, utilizando unas maderas que utilizó para hacer fuerza y colaborar con la salida del padre y luego de su hijo.

El héroe del día se llama Cristian Alberto Rojas, es cabo de Gendarmería Nacional e integra el Escuadrón 5 “Pirané”, ubicado en la localidad formoseña homónima, a unos 80 kilómetros de El Colorado por la Ruta Provincia 3.

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