Matías Morla en exclusiva con minutouno.com: "Si no lo cuidamos, corre peligro el legado de Diego"

¿Qué opinión tenés de las condenas que se dieron en el caso Fernando Báez Sosa?

- Cuando la opinión pública está toda de acuerdo la justicia es muy severa. Las cadenas perpetuas se dieron más que nada por la inacción de los rugbiers, más en relación a lo que hicieron después del delito. Después del delito mintieron, ocultaron pruebas, no se defendieron en canales de televisión. Hubo un cambio en eso. Antiguamente, que un abogado te defienda en televisión era una postura que era vista como ridícula en Tribunales. Se decía “los jueces hablan en sus fallos y los abogados en Tribunales”. Era dejado de lado que un abogado te defienda porque se decía “te defiende en los medios y en los tribunales no”. Creo que hoy hay juicios paralelos. Hay juicios que se hacen en la opinión pública. Alguien me podrá decir que una persona puede ser repudiada públicamente y absuelta en Tribunales, pero yo creo que en un punto van de la mano. El juez va a la casa y la mujer le dice “escuché tal cosa” y eso a la larga influye en la decisión de un juez. Un juez es una persona que recibe presiones, de sus hijos, su familia. Más que presiones, opiniones. Y si las opiniones son lógicas influyen en los fallos. Acá tenés a toda la opinión pública opinando de una manera, la ausencia del abogado, la ausencia de la familia. Te aseguro que si hubieran aparecido las madres de los rugbiers diciendo la verdad de lo que pasó y no se hubiera ocultado nada, hubieran pensado un poco más en poner la cadena perpetua o no. Acá se direccionó directamente: fueron cinco perpetuas con un trabajo excelente de (Fernando) Burlando.

Si la defensa de Burlando fue excelente, ¿la defensa de los rugbiers no jugó el partido donde tenía que jugarlo?

- Exacto, hubo un juicio paralelo en Tribunales que fue ausente. Ganó 12 a 0. Hay que dejar de pensar que no tiene relación la opinión pública con los jueces porque tiene relación. Cuando tenés una opinión pública que dice una cosa y un juez que está de acuerdo con la opinión pública, es severo.

¿Por qué creés que Burlando jugó tan fuerte en este caso?

- Burlando juega siempre así. Con Candela jugó así, con todas las causas juega así. No lo asociaría con su candidatura a Gobernador, para nada. Lo conozco moralmente, es imposible que se aproveche del dolor de la familia para alzarse como Gobernador. Con el caso Candela no se lanzó a Gobernador e hizo lo mismo.

¿Te tentaste alguna vez con hacer política? ¿Lo pensás?

- No. Tuve propuestas para estar en una lista como diputado, pero no... por ahora no.

¿En el futuro puede ser?

- Si. Puede ser.

Juicio por la muerte de Diego: "Para mí van a ser condenados quienes tenían a su cargo la internación domiciliaria" Juicio por la muerte de Diego: "Para mí van a ser condenados quienes tenían a su cargo la internación domiciliaria"

Al igual que en el caso de Báez Sosa, también se dictaminaron cadenas perpetuas en el caso de Lucio Dupuy: ¿qué es una cadena perpetua en Argentina?

- Las cadenas perpetuas por lo general no terminan por cumplirse porque son 35 años. El tema es así. Cuando te dan 10 o 15 años, hay posibilidades de que cumplas esa pena porque lo cumplís en penales con gente similar a vos. Cuando te dan la cadena perpetua, vas a lugares que no sabés lo que son, con gente que no sabés lo que es. Las pocas cadenas perpetuas que vi se murieron en la cárcel. Cuando no es por un incidente es porque están en grupos extremadamente violentos y complejos. La vida ahí no vale nada. De los tres casos que vi, dos se murieron en peleas y otro de viejo, porque encima ahí envejecés antes. Hablar de una posible libertad a los 35 años es más que nada para remover el dolor de cierta gente y que piense que va a salir libre en determinada cantidad de tiempo, porque en realidad no llegan.

¿Hay más “Lucios Dupuy” de los que nos imaginamos?

- Totalmente. También hay más Fernandos Báez Sosa. Lo que toma estado público es muy poco. Por mi trabajo veo barbaridades en temas de nenes que son terribles. Estamos en un país con un 50 por ciento de pobreza en el que se incrementa el delito, las barbaridades, la venta de droga, las armas. Está todo vinculado. El problema son los vivos que se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad. La chica rusa que cobraba 35 dólares por trámite también tenía Planes Trabajar. Hay vivos en todos lados. Los ladrones aprovechan las grietas para meterse. Claramente hay mucho de todo y si el país no toma un rumbo se va a encaminar peor.

Vos defendés al fotógrafo que fue agredido por los custodios de Margot Robbie y Cara Delevingne: ¿en qué quedó esa causa?

- Acabamos de llegar a un acuerdo en lo económico. Margot va a soportar la compensación al fotógrafo. Él lo aceptó y este miércoles se estaba firmando el acta.

Sin entrar en detalles: ¿llegó a un buen arreglo?

- Llegó a un buen arreglo. Justo, porque la verdad es que va a quedar sin trabajar un año y él es una persona honesta que su fuente de ingreso es la fotografía y le rompieron una mano.

morla

Diego Maradona

¿Qué lugar ocupa Maradona hoy en tu vida?

- Todo. Desde que lo conocí hace 10 años, todo. A Diego lo conocí en un recital de Joaquín Sabina que se largó a llover y se suspendió. Fui a su casa de Devoto y lo conocí. Diego fue todo en la vida de muchas personas, inclusive en la mía. Tuve la suerte de estar al lado de él muchos años y crecí. Es una persona que va a estar en los libros de historia dentro de 100 años. Tuve la suerte de tenerlo al lado. Soy un agradecido de la vida. Es alguien que no podés olvidar nunca más.

¿Diego era más que un ser humano?

- Sí. Tenía un instinto distinto, una mente distinta, una capacidad desarrollada. Lo receptivo que era, adivinaba cosas. Por ejemplo, Diego anticipó la caída de (Joseph) Blatter. Se le morían todos de risa cuando Diego dijo que Blatter era un ladrón e iba a ir preso. Lo trataban de loco y pasó. Era una persona bastante intelectual. Si bien no leía, era de escuchar mucho. Tuvo contactos con artistas, intelectuales y políticos de primer nivel y él captaba mucha información. Era muy rápido con la cabeza.

¿En qué estado se encuentra la causa de la muerte y qué futuro le ves a corto, mediano y largo plazo?

- Habrá un juicio oral el año que viene con mucha resonancia pública. Para mí van a ser condenados quienes tenían a su cargo la internación domiciliaria. La fiscalía y la querella buscarán el delito por dolo eventual y la defensa va a intentar lograr la mala praxis u homicidio culposo. Lo que vaya a pasar no quedará firme porque están libres. Irá a Casación y será un juicio largo, de muchos años.

¿Te preocupa la presión mediática que puede haber en ese juicio?

- No. Al contrario, me encanta porque la presión mediática hace que los jueces sean más severos y si alguien hizo algo mal tenga que pagarlo.

Hace un tiempo Mauricio D’Alessandro, que es tu abogado defensor y también trabaja con vos, dijo que cuando vos lo conociste a Diego no tenía un peso y cuando murió tenía 10 millones de dólares: ¿fue así?

- Sí. Conmigo ganó plata. Montos no te voy a decir, pero sí ganó mucha plata.

Después de la muerte de Diego no diste muchas notas, te corriste del foco: ¿por qué decidiste hacer eso?

- Porque yo no soy artista ni lo quiero ser. Cuando fui abogado de Moria Casán, la famosa era Moria Casán, cuando fui abogado en una causa contra Justin Bieber, el famoso era Justin Bieber. Yo no soy famoso. Que me destaque por mi trabajo es otra cosa. Si hubiera querido ser famoso hubiera intentado actuar. Sino tengo nada que comunicar no comunico y además tengo clientes que no quieren que se comuniquen sus cosas. Me presento y doy mi versión de los hechos cuando aparece alguien que tiene un problema mediático. En el caso de Maradona era imposible que no pasara. Pero si me preguntás “¿te gustaría ir todos los días a los medios a hacer entrevistas?” te diría que no. Pero si tengo un cliente famoso y me preguntás si lo iría a defender en los medios te diría que sí.

morla

¿Sentiste que en algún momento la gente se cansó de toda la cuestión de “Morla, Dalma y Gianinna, Claudia, los derechos de la serie de Amazon, etcétera”?

- ¡Total! Ya está, ya cansó. Hasta me cansó a mí.

¿Sí?

- Sí. La pelea duró un tiempo. Yo dije todo lo que tenía que decir. De mí dijeron todo lo que tenía que decir. Las opiniones se volcaron en Tribunales. Dejemos que cada uno haga lo suyo. Yo ya no hablo más. Hay que trabajar el legado de Diego. No estoy planteando que “nos pongamos de novios”. Estoy planteando que por el bien común de Maradona cortar esto porque está repercutiendo en el legado de Diego. La gente está cansada. Es como la pelea Macri-Cristina. Ya no sabés quién dice la verdad, quién miente. Él que piensa bien de mí va a pensar bien de mí, y con las hijas pasa lo mismo. Ya cansó el tema y lo que me da miedo es que el cansancio que genera esto no repercuta en el propio amigo mío Maradona. Que la gente diga “ya basta de esto” y en vez de hablar del gol a los ingleses estén hablando de las tonterías que nos decimos nosotros. Está pasando eso. Por eso opté por no hablar más.

¿Qué habría que hacer de acá a cinco años para defender el legado de Diego?

- Todo Maradona bueno. Fotos, videos, fundaciones, que los hijos tomen la posta de las obras de caridad que hacía Diego. Que se presenten homenajes en la FIFA, en Conmebol. Que se muestre cómo era él. Que se dé a conocer un video que tengo en el que está hablando con la Reina de Inglaterra pidiéndole por las Malvinas. No todo conflicto, todo caos. Ya estamos en la temporada 2 de esto y yo no quiero más nada. Estoy cansado y ya dije lo que quería decir y creo que la gente tiene esa sensación de final.

¿Se podrían hacer “varias temporadas” con material que no conocemos de Diego?

- Sí. Un montón de cosas de la infancia lindas. Cosas lindas de Diego, etcétera.

¿Quiénes están de acuerdo en lo que vos pensás que hay que hacer y a quienes tendrías que convencer?

- Las hermanas están de acuerdo. Lo que pasa es que una mesa de negociación si hay más de cinco personas es una mesa de sordos y mudos. Acá son como 30.

¿Treinta? ¿Quiénes son los treinta?

- Todos los estudios jurídicos, abogados, secretarios, intermediarios. Por eso por ahora no hablo, porque no voy a estar hablando con 100 personas. Si hubiera una mesa compacta para trasmitir ideas y ponernos de acuerdo en tres o cuatro puntos para que se cumplan a futuro por el legado de Maradona. Para hacer eso hace falta una unión en cuanto a los objetivos. No sé quién puede discutir que las hermanas y los hijos de Maradona vayan a regalar pelotas a Villa Fiorito. Por eso, es cuestión de ponerse de acuerdo en cosas e ir avanzando. Yo en la cabeza tengo pensada una cosa unida y sin conflictos.

"Si a mi hijo de 15 años le preguntás quién es (Mario) Kempes, no sabe. Y lo digo con todo respeto porque a Kempes lo adoro, se bien quién es y estoy agradecido por lo que hizo. Pero no sabe. Si agarrás a todo el grado de mi hijo y le hacés la misma pregunta, creo que no saben. Estamos en un riesgo de que pase eso con Maradona" "Si a mi hijo de 15 años le preguntás quién es (Mario) Kempes, no sabe. Y lo digo con todo respeto porque a Kempes lo adoro, se bien quién es y estoy agradecido por lo que hizo. Pero no sabe. Si agarrás a todo el grado de mi hijo y le hacés la misma pregunta, creo que no saben. Estamos en un riesgo de que pase eso con Maradona"

¿Cuáles serían esos “tres o cuatro puntos”?

- Fundación Maradona, no puede no existir una fundación con los hijos y las hermanas. Algo en la FIFA que lo recuerde con eventos para los más jóvenes, recordarles quién fue Diego. Una ayuda económica a barrios marginales como quisiera Maradona en cuanto al fútbol y una no agresión, lo cual es fundamental. Una persona que se dedica a estudiar marcas en el mundo me dijo “no existe ninguna marca en el planeta que tenga los conflictos que tiene la marca Maradona y eso desprestigia el legado de la persona”. En la mesa de los argentinos, en vez de hablar de las cosas lindas de Maradona se habla de “Dalma, Gianinna, Morla”. Ni yo quiero escuchar Morla, ya cansó. Lo que se dijo, se dijo. Al que no le gusta, no le gusta. Dejemos que todo siga su cause normal y no estar hablando de esto. Mi hija de seis años es ahijada de Maradona. En la almohada tiene a Messi y en las sábanas tiene a Messi. Esperá seis años: las amiguitas de ella te van a decir ‘¿quién es Maradona?’. Y eso es una responsabilidad mía y la voy a tener toda la vida por mi amigo Diego. Entonces tomé esta postura de no hacer más conflicto. Si en seis años el conflicto sigue no por mí, me harás una nota si esto todavía le importa a alguien y yo te diré ‘viste que yo cumplí, conmigo no cumplieron’.

¿Hoy para la FIFA es más cómodo ponerle la túnica a Messi que hacerle un homenaje a Diego?

- Totalmente. O a Pelé. Mirá Pelé. Con él no hay problema. ¿Te pensás que no tiene representantes, abogados? Pasa que están todos unidos.

De hecho, si bien en Argentina no se ve, su marca es mundial, con negocios de indumentaria deportiva, etcétera...

- Y no está Maradona. ¿Por qué? Hay una frase que dice “al dinero le gusta el silencio”. El empresario no quiere conflicto. Lo que estamos haciendo es un problema. Sino tenemos un grupo empresarial que apoye hacer series de Maradona, “experiencias Maradona” a futuro, corre peligro el legado de Diego. Serio peligro.

¿Qué proyectos tienen con la marca?

- Estamos trabajando ahora con una empresa en Alemania. El empresario era amigo de Diego. Acá las hermanas con un ingreso normal en dólares están bien, tienen casas propias. Estamos bien con muchos proyectos.

Saliendo del entorno y de los familiares directos de Diego de los que se habla siempre: ¿en el final de su vida y los primeros meses después de su muerte hubo gente que intentó a acercarse o salió a reclamar por su muerte solo por una cuestión de interés?

- Apareció gente que no vi nunca y no sé quiénes son opinando. Acá también hay abogados que salen a decir cosas porque les sirve a ellos para captar clientes. A mí me dijeron durante tres años que me iban a meter preso por calumnias, que el delito de calumnias conlleva de ser probado como pena una multa. Un día me enojé, fui, pagué la multa y terminó la causa. Yo me reía de ese tipo. El tipo sale a buscar eso para poder trabajar. Eso lo ve un abogado, un empresario o un periodista y dice ‘¿cómo van a meter preso a alguien por decirle ladrón a otro tipo si en ese caso solo hay que pagar una multa?’ Es parte de la industria del abogado que va, se muestra, trabaja y demás. Después, los que salen y dicen cosas, que no los voy a nombrar para no hacerlos importantes, porque si los nombro salen en otro medio a contestarme y no tengo ganas. Salen y después cobran, van a contar anécdotas de Maradona. El águila no caza moscas. Cuando yo veo esas cosas me río, no puedo estar atrás de eso. Tengo periodistas amigos a los que le llegan mensajes diciendo “sácame que le pego a Morla”. Diego le decía “la caja boba”. Se vuelven locos, hay que dejarlos.

¿Creés que de acá a 10 años van a lograr preservar con fuerza el legado de Maradona?

- Mirá, si a mi hijo de 15 años le preguntás quién es (Mario) Kempes, no sabe. Y lo digo con todo respeto porque a Kempes lo adoro, se bien quién es y estoy agradecido por lo que hizo. Pero no sabe. Si agarrás a todo el grado de mi hijo y le hacés la misma pregunta, creo que no saben. Estamos en un riesgo de que pase eso con Maradona. Mi hijo está enloquecido con Diego porque cuando él estaba en Argentina comíamos juntos una vez por semana. Cuando ve los videos se vuelve loco. Hace falta ese trabajo. Hago mi mea culpa también. Por eso ahora estoy en esta instancia de diálogo para que no pase más. Está todo vinculado.