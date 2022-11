Piden firmas para que Mauricio Macri se vaya de Qatar y no "mufe" a la Selección argentina

Entre las razones para firmar, quienes suscribieron a la iniciativa, a la que se acceder en este sitio, señalaron: "La felicidad de la Patria depende de este Mundial", y otro escribió: "Macri destruyó un país, no dejemos que destruya una ilusión".

"Es claramente una influencia nefasta para Argentina en cualquier ámbito. Porque, por más que lo disimule, irradia su odio al pueblo; su desprecio a quien no piensa como él y esa energía no tiene lugar en una cancha de fútbol. No puede representar a nuestro país en ese rol, debería estar preso", reforzó otro de los indignados.

Pero esto no quedó ahí, y en las redes también convirtieron en tendencia "Macri Mufa" y pidieron que no vaya más a ver a la Scaloneta.

https://twitter.com/PabloChami1/status/1595038089763766274 #MacriMufa

Vemos a Macri sentado junto a los opresores de las mujeres.

Andate del mundial, #MacriMufa pic.twitter.com/5YXuTg9W6z — Pablo Chami (@PabloChami1) November 22, 2022

https://twitter.com/EleSpn2/status/1595045544841428993 Cuando los apatridas están cerca nuestro pasan estas cosas. #MacriMufa Susana se equivocó de equipo #MacriMufa pic.twitter.com/VLCoYGJwWV — Ele SPN (@EleSpn2) November 22, 2022