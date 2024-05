Máximo Thomsen confesó estar "arrepentido" de culpar a Pablo Ventura al momento del crimen de Báez Sosa

En este sentido, Thomsen se confesó con Rolando Barbaro en la entrevista que fue exclusiva de Telenoche y aseguró estar "ciento por ciento arrepentido" de haber mencionado a Ventura. "Cuando estábamos en el piso, me puse a vomitar, estaba confundido, y un policía me lleva aparte y me empiezan a hacer preguntas. Me empecé a asustar y di un nombre por tirar, era para que no lo vincularan con nosotros", relató.