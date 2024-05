El chat de Máximo Thomsen con una periodista tras la entrevista: "No pensé las respuestas ni fui yo"

Según explicó el conductor de LAM, la entrevista iba a realizarse con la periodista Paula Bernini y no con Rolando Barbano. En este marco, la cuenta de X del programa reveló un chat de WhatsApp entre el condenado y la cronista.

"Estaba muy ansioso y decidí no hablar ni contar nada porque no quería sentir presión ni sentirme mal. Hoy hice la entrevista como me había pedido el abogado y ni siquiera pensé en las respuestas ni fui yo mismo", dice el mensaje.

Thomsen le pidió disculpas a la periodista y le deseó unas buenas vacaciones. "No te enojes. Se que todo lo que hiciste fue de buena voluntad", concluyó.

image.png