"Me mintió todo el fin de semana": el desgarrador reclamo de la madre de Agostina Vega sobre el único detenido
La adolescente de 14 años desapareció el sábado en Córdoba. La investigación sigue la pista de un auto rojo.
Agostina Vega, de 14 años, se encuentra desaparecida desde hace cuatro días en la ciudad de Córdoba. En las últimas horas se llevó a cabo el arresto del único sospechoso, un hombre de 33 años, amigo de la madre de la menor.
La chica fue vista por última vez el sábado 23 de mayo cuando salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi alrededor de las 22:30. Según reconstruyeron los investigadores, la menor viajó en remis hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la habría recibido un hombre. El principal sospechoso fue detenido en las últimas horas por orden del fiscal Raúl Garzón y se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad calificada.
Melisa, madre de Agostina, apuntó contra el detenido y sostuvo sus sospechas sobre la manera en la que la adolescente salió de su casa. “Para mí, este hombre la convenció de alguna forma para que se vaya sin decirle a nadie. La ha manipulado de una forma, para que mi hija se vaya así, sin avisarme”, expresó.
La mujer contó que el hombre detenido era una persona de su confianza y que tenía un vínculo cercano con la familia. “Él era amigo mío, conoce muy bien a mis hijos, ellos confiaban en él. No éramos pareja, teníamos una relación muy esporádica” explicó. Además, mencionó un dato inquietante: “Si realmente existe ese auto rojo, él conoce a esa persona, porque no la dejaría subirse al vehículo de un desconocido”.
La mujer también aseguró que el acusado le ocultó información desde el primer momento de la búsqueda: “Me estuvo mintiendo todo el fin de semana, le pregunté si sabía algo de mi hija y me mintió”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que recién se conoció que había estado con la adolescente gracias al relato del remisero, considerado un testigo clave en la causa: “Si el remisero no hubiese hablado, esta persona no me habría dicho que había estado con mi hija”, expresó con angustia.
Melisa contó que la confianza con el detenido era tan grande que incluso su hijo menor, de 7 años, le sugirió pedirle ayuda para encontrar a Agostina. Además, explicó que la adolescente y el sospechoso se seguían en Instagram porque existía una relación de cercanía y eso había sido permitido por la familia.
En medio de la incertidumbre por la desaparición, la mujer expresó: “La estábamos buscando en otro lugar donde no la tendríamos que haber estado buscando si él hubiese hablado”.
También remarcó que su hija no estaba acostumbrada a manejarse sola. “Mi hija no es una nena de calle, no sabe manejarse en colectivo, no sabe los nombres de las calles de Córdoba, no sabe manejarse sola”, afirmó. En la misma línea, aseguró que Agostina “nunca se hubiese tomado un remis” sin estar acompañada.
Por último, indicó que intentaron comunicarse con el celular de la adolescente, pero “el teléfono sonó cuatro veces y se apagó”.
Al momento de su desaparición en Córdoba, Agostina Vega vestía jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier información sobre su paradero puede brindarse al teléfono 3515192014, de Gabriel Vega, su padre.
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