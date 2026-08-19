Megaoperativo contra la mafia de los celulares robados en Once: clausuran una galería y varios locales

Nuevo decreto en la Ciudad contra locales de reparación de celulares

Además, se secuestraron 75 teléfonos, herramientas y repuestos ilegales

El megaoperativo llevó a cabo en el marco del nuevo decreto emitido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, contra lo que denominó “la mafia de los celulares robados”. La nueva normativa establece mayores controles sobre los comercios que compran, venden o reparan teléfonos usados y apunta a impedir que equipos robados ingresen al circuito comercial.

Dentro del decreto, la zona de Once, en el barrio de Balvanera, es considerada de “Alta Criticidad” por concentrar la mayor cantidad de negocios que reparan y revenden celulares usados y no pueden justificar su procedencia.

“En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan”, indicó ayer Macri al anunciar las nuevas medidas.

El procedimiento fue realizado por inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y efectivos de la Policía de la Ciudad

El decreto establece controles reforzados sobre estos negocios y dispone que los comerciantes deberán acreditar el origen legítimo de los equipos, partes y repuestos que tengan para la venta o reparación.

A partir de la medida, se crea un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados; se declara transitoriamente la emergencia de la actividad; se intensifican las medidas de control y fiscalización y se suspenden las habilitaciones para realizar la actividad en determinados puntos de la Ciudad considerados como “Zonas de Alta Criticidad”.

Qué establece el decreto

Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.

Se refuerza la fiscalización y control mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el decreto 295/26.

Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control de comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.

La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los comercios que no lo acrediten. Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación.

Se determinan “Zonas de Alta Criticidad” basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.

Primeras zonas de intervención: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

Durante la vigencia de la emergencia, dentro de esas zonas se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

De acuerdo con el Gobierno porteño, en conjunto, las medidas conforman un esquema escalonado: control reforzado inmediato durante la emergencia, intervención en los barrios focalizada en las áreas críticas y, como régimen permanente, un sistema de registro y trazabilidad que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones y dificultar la incorporación de celulares robados al circuito comercial formal.