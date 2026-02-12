El tren Sarmiento funcionará con limitaciones durante el fin de semana largo de Carnaval
Trenes Argentinos informó que la línea que une la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense no funcionará ni el sábado ni el domingo.
Trenes Argentinos anunció esta semana que el tren Sarmiento funcionará "con modificaciones" durante el fin de semana largo, y la más notable es que no habrá servicio ni el sábado 14 ni el domingo 15 entre Once y Moreno.
"Por obras de renovación de señalamiento, el servicio Once Moreno circulará con modificaciones durante el fin de semana largo", informaron desde la compañía a través de sus redes sociales. Mientras tanto, el lunes 16 y martes 17 el tren Sarmiento realizará un recorrido reducido, entre Haedo y Moreno, y se espera que a las 18hs. vuelva el servicio habitual, justo en el último día del fin de semana largo de Carnaval.
Desde Trenes Argentinos indicaron que la reducción y suspención de servicio este fin de semana largo es clave para "avanzar con las obras de renovación y mejorar la experiencia del usuario", en el marco de la Emergencia Ferroviaria.
Este fin de semana le tocará la renovación integral del tendido y del señalamiento entre Villa Luro y Liniers: se trabajará en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y de Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers). También se hará el tendido de cables troncales para el nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a unos nuevos y más modernos entre Haedo y Castelar.
El mayor desafío será el pronóstico del tiempo, ya que las obras se suspenderían en caso de que llueva y reprogramarlas sería la única opción, sujeta a otra ocasión como la que ofrece el fin de semana largo de febrero. Aunque varios medios de transporte subieron sus tarifas a partir del 1o de febrero, el boleto mínimo (es decir, la Sección 1) se mantuvo en $280 con SUBE registrada, para los trenes de cualquier ramal.
