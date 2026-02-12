El tren Sarmiento funcionará con limitaciones durante el fin de semana largo de Carnaval

Este fin de semana le tocará la renovación integral del tendido y del señalamiento entre Villa Luro y Liniers: se trabajará en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y de Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers). También se hará el tendido de cables troncales para el nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a unos nuevos y más modernos entre Haedo y Castelar.