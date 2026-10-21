Merecido homenaje: bautizaron el "China Zorrilla" al buque 100% eléctrico más grande del mundo

La embarcación, bautizada en honor a la recordada actriz rioplatense, demandó una millonaria inversión y conectará de manera directa las costas de Buenos Aires y Colonia. Diseñado bajo estándares de máxima eficiencia ecológica, el buque cuenta con un sistema de acumuladores de energía de alta capacidad sin precedentes en la industria naval internacional, apostando por una reducción drástica de la huella de carbono en el corredor del Río de la Plata.