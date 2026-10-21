Merecido homenaje: bautizaron el "China Zorrilla" al buque 100% eléctrico más grande del mundo
La embarcación de Buquebus unirá Buenos Aires con Colonia transportando a más de 2.000 pasajeros. Del evento participaron figuras del oficialismo y empresarios.
Con una imponente ceremonia llevada adelante en la terminal de Buquebus en Puerto Madero, se presentó oficialmente el "China Zorrilla", catalogado como el primer ferry 100% eléctrico y de mayor tamaño a nivel global. El evento congregó a destacadas personalidades del ámbito empresarial, referentes del sector turístico y a dirigentes de primera línea del arco político nacional y uruguayo, marcando un hito en materia de transporte fluvial sustentable para la región.
La embarcación, bautizada en honor a la recordada actriz rioplatense, demandó una millonaria inversión y conectará de manera directa las costas de Buenos Aires y Colonia. Diseñado bajo estándares de máxima eficiencia ecológica, el buque cuenta con un sistema de acumuladores de energía de alta capacidad sin precedentes en la industria naval internacional, apostando por una reducción drástica de la huella de carbono en el corredor del Río de la Plata.
Un desfile de figuras políticas y definiciones económicas
La presentación contó con un fuerte condimento institucional. Si bien el presidente uruguayo Yamandú Orsi debió ausentarse por motivos de salud, la delegación oriental estuvo representada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Por el lado del oficialismo argentino, dijeron presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes acompañaron al titular de la compañía, Juan Carlos López Mena.
Durante los discursos centrales, los oradores destacaron la magnitud del proyecto ejecutado enteramente con capital privado y sin subsidios estatales. Asimismo, se subrayó la importancia de profundizar la integración bilateral y las herramientas de cooperación comercial entre ambas naciones, en una jornada donde también se valoró el potencial exportador y tecnológico de la región.
Comodidades y tecnología de vanguardia para los pasajeros
El nuevo coloso de los ríos dispone de una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles de categoría —Turista, Business y Primera Clase—, equipados con butacas ergonómicas de alta gama y ascensores que comunican de forma directa con las bodegas de vehículos. Además, la experiencia de viaje se completa con conectividad satelital de alta velocidad y una propuesta gastronómica de primer nivel.
Con una capacidad habilitada para más de 2.000 pasajeros por trayecto, la llegada del "China Zorrilla" redefine los estándares de la navegación comercial moderna. La puesta en marcha de este ferry eléctrico consolida un cambio de paradigma en el transporte internacional de pasajeros, combinando confort, innovación tecnológica y un compromiso firme con el cuidado ambiental en el umbral de una nueva etapa productiva.
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