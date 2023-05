La familia del joven asesinado en México decidió donar su órganos

Gamond murió el lunes en el Hospital General de la capital de ese país, adonde había sido trasladado en un avión sanitario, y fue su familia la encargada de dar a conocer el triste desenlace a través de una posteo en Instagram realizado por su hermano, Facundo.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", comunicaron.

crimen mexico benjamin

Además, fuentes de Cancillería detallaron que, desde el mismo día del hecho, el Consulado asistió a las víctimas y mantuvo contacto con sus familiares, al tiempo que funcionarios de ese organismo se comunicaron con el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, donde se confirmó que "los tres argentinos estaban siendo atendidos a pesar de tener el seguro de viajero vencido por haber estado más de seis meses fuera de la Argentina".

Desde el Palacio San Martín consignaron que "la gravedad de las heridas que tenía Gamond requerían otro tipo de atención médica, y a través de gestiones del Ministerio de Salud de la Argentina que encabeza Carla Vizzotti y el embajador Tomada, se contactó a un alto funcionario de la Secretaría de Salud de México, que indicó que el traslado sanitario se haría por helicóptero de la Marina Mexicana".

Sin embargo, el vuelo de ese día debió ser abortado por una fuerte tormenta en Ciudad de México y el traslado se efectivizó el domingo al mediodía, cuando Benjamín fue finalmente llevado en un avión sanitario facilitado por la Secretaría de Marina de México al Hospital General de la ciudad capital.

En tanto, el lunes el embajador Tomada y la cónsul general, Gabriela Quinteros, visitaron a la familia del argentino que ya había arribado a ese país, añade la información oficial, que detalla que, por la tarde, se confirmó la muerte cerebral irreversible de Gamond, cuya familia manifestó su interés de donar los órganos, por lo cual los funcionarios argentinos se encuentran realizando las gestiones consulares a tal fin.

"La Cancillería argentina destaca y agradece a las autoridades mexicanas por la solidaridad y eficacia en el apoyo brindado frente a los lamentables hechos ocurridos", concluye la comunicación oficial.

Cómo fue el ataque a los jóvenes argentinos en México

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec. Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres argentinos oriundos de Córdoba.

Según contaron luego los familiares, Gamond era la segunda vez que viajaba a México y en esta oportunidad se había instalado en Tulum para trabajar durante la temporada en el área gastronómica y ahorrar dinero.

Junto a él, se hallaba Santiago Lastra, amigo de la víctima; y Macarena, la novia de éste, quienes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas, por lo que fueron atendidos y se encuentran evolucionando favorablemente.

Por el ataque, la Policía municipal detuvo a Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, oriundo de Ometepec, Guerrero.