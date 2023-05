Murió Benjamín Gamond: el comunicado de la familia

La noticia fue confirmada por Facundo Gamond, familiar de Benjamín, a través de Instagram.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón pero no alcanzó", escribieron.

"Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias", agregaron.

image.png

Casi en simultáneo el club de rugby Tala de Córdoba también publicó sus condolencias hacia la familia de "Benja" Gamond, que era jugador de la clase 2000.

"Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y a toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento", dijeron desde el club donde jugaba el muchacho.

Benjamín Gamond y sus amigos, que se encuentran internados en México pero están fuera de peligro, fueron atacados el viernes a la tarde por un hombre identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, quien ya fue detenido.

El agresor golpeó a Gamond dos veces en la cabeza con su machete y a sus amigos les produjo heridas cortantes en manos y brazos.