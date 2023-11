Advierten que con Milei podrían faltar medicamentos para personas con VIH

Claudio Mariani, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, se volvió viral después de que pidiera públicamente a la ciudadanía que no vote por Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre porque "si el virus no está controlado porque no hay un Estado presente, se puede volver a repetir la pandemia que tuvimos en los años 90 muriéndonos de SIDA".