Misiones: desesperada búsqueda de una madre y su hija

Se trata de Lucrecia Viviana Kuhn, de 44 años, y Mirella Anelise Escobar, de 9 años, quienes no regresaron a su domicilio en la localidad misionera de Florentino Ameghino el jueves, cuando concurrían a una consulta con una psicóloga.

Ante la desesperación, el esposo de Lucrecia radicó una denuncia por averiguación de paradero, luego de que saliera por el barrio a buscarlas, aunque ellas continúan ausentes en su vivienda.

La niña tiene cabello rubio, ojos marrones, es delgada y mide 1,20 metros, al tiempo que al momento de su extravío vestía un conjunto negro y llevaba puesto un par de anteojos.

En tanto, su madre posee tez clara, contextura delgada, también tiene pelo rubio, largo y lacio, su estatura es de 1,65 metros. Lucrecia portaba una remera y pantalones negros.

La denuncia por la desaparición cuenta con una fotografía para facilitar su divulgación en la provincia.

Las autoridades exhortan a la población que colabore con un dato certero sobre las damnificadas y que llame al 911 ante cualquier urgencia.

Qué declaró el policía que baleó y mató a Thiago en La Matanza: "No hubo tiempo de pensar"

El oficial de la Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo quedó detenido por "exceso de legítima defensa" tras dispararle a un grupo de delincuentes que quiso asaltarlo en La Matanza, provincia de Buenos Aires, con el resultado de que en el tiroteo resultó herido Thiago Correa, de 7 años, que murió este viernes.

Durante la tarde del viernes Aguilar Fajardo declaró ante personal de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza y explicó que el miércoles 4 de junio, cerca de las 23.20, estaba esperando un colectivo con su madre en la cuadra de Crovara y Madrid, en Ciudad Evita, y en ese momento los asaltaron cuatro hombres.

"Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más", expresó el policía, que es agente efectivo de la fuerza hace cinco meses.

"Lo que se aprende en la práctica de tiro no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar", le confesó al fiscal durante su declaración indagatoria.

"Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá la tironeaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar", agregó.

En su declaración indagatoria el hombre aseguró que se identificó como policía y reconoció que efectuó varios disparos "estáticos", es decir, sin apuntarle a nadie en particular. En seguida se produjo una corrida y un tiroteo que quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la vía pública.