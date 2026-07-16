Misiones: un hombre murió en una sucursal bancaria tras atragantarse con un chipa
Ocurrió este martes por la mañana en Posadas y la víctima tenía 71 años. Los empleados lo auxiliaron y le extrajeron la obstrucción, pero no lograron reanimarlo.
Un hombre que había concurrido a un banco de Posadas para retirar una tarjeta de débito, murió al atragantarse con un trozo de chipá. Pese a que fue rápidamente asistido por agentes bancarios, que lograron que expulsara el alimento, el hombre falleció en el lugar.
El episodio ocurrió cerca de las 10 de la mañana del martes pasado en una entidad ubicada en la esquina de Belgrano y Buenos Aires, en el microcentro de la capital misionera. Una llamada al Centro Integral de Operaciones 911 alertó sobre una persona descompensada en el interior del establecimiento.
Se trata de Domingo Celestino Silva, de 71 años, quien antes de ingresar había comprado un chipá, producto típico del Nordeste y Paraguay. Mientras aguardaba el llamado, el hombre comenzó a ingerir el panificado, cuando imprevistamente un trozo del alimento le obstruyó de forma accidental la tráquea, impidiéndole respirar.
Empleados y personal de seguridad lograron desobstruirle las vías respiratorias, pero el hombre perdió el conocimiento y los médicos no consiguieron reanimarlo.
Unos minutos más tarde arribó una ambulancia con paramédicos, que durante varios minutos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El trabajo del equipo de salud se prolongó durante varios minutos, sin el resultado esperado.
Tras confirmarse el deceso, el juez de Instrucción Miguel Mattos llegó al lugar junto a la médica policial, que certificó que el deceso se produjo por “paro cardiorrespiratorio no traumático, obstrucción por cuerpo extraño”.
El magistrado dispuso que el cuerpo de Silva fuera llevado a la Morgue Judicial hasta tanto los familiares pudieran tramitar el servicio fúnebre.
En el lugar se le tomó declaración a los empleados de seguridad y bancario y los agentes de la Dirección de Cibercrimen realizaron una copia de las imágenes de cámaras, para corroborar el hecho.
En la sucursal se tomaron declaraciones a empleados de seguridad y personal bancario. Además, agentes de la Dirección de Cibercrimenhicieron una copia de las imágenes de las cámaras para corroborar la secuencia del hecho.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hombre había llegado solo al banco y descartaron que hubiera existido alguna discusión previa con empleados de la entidad. La comisaría con jurisdicción en la zona quedó a cargo de las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del fallecimiento.
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