Misiones: un hombre murió en una sucursal bancaria tras atragantarse con un chipa

Tras confirmarse el deceso, el juez de Instrucción Miguel Mattos llegó al lugar junto a la médica policial, que certificó que el deceso se produjo por “paro cardiorrespiratorio no traumático, obstrucción por cuerpo extraño”.

El magistrado dispuso que el cuerpo de Silva fuera llevado a la Morgue Judicial hasta tanto los familiares pudieran tramitar el servicio fúnebre.

En el lugar se le tomó declaración a los empleados de seguridad y bancario y los agentes de la Dirección de Cibercrimen realizaron una copia de las imágenes de cámaras, para corroborar el hecho.

En la sucursal se tomaron declaraciones a empleados de seguridad y personal bancario. Además, agentes de la Dirección de Cibercrimenhicieron una copia de las imágenes de las cámaras para corroborar la secuencia del hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hombre había llegado solo al banco y descartaron que hubiera existido alguna discusión previa con empleados de la entidad. La comisaría con jurisdicción en la zona quedó a cargo de las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del fallecimiento.