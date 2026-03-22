Momento de tensión en vivo: a Robertito Funes Ugarte le mordieron y robaron el antipop del micrófono
El periodista terminó persiguiendo a una joven que se había llevado el capuchón del micrófono durante una breve nota.
Lo que comenzó como una cobertura colorida de la Feria Francesa 2026 en la Ciudad de Buenos Aires terminó convirtiéndose en un desopilante —y por momentos tenso— video viral, Robertito Funes Ugarte como protagonista, quien este domingo sufrió un insólito "robo" en pleno vivo.
Mientras el periodista recorría los puestos gastronómicos y entrevistaba a los asistentes, una joven se acercó a la cámara con una actitud desafiante. Sin mediar palabra de concordia, lanzó la frase: "Un saludo a toda la gilada", para inmediatamente morder y arrancar el "antipop" (el capuchón de espuma) del micrófono de Robertito, emprendiendo una veloz huida entre la multitud.
La reacción inicial de Funes Ugarte fue de absoluto desconcierto. "¡Una therian!", exclamó el cronista, haciendo referencia a la subcultura de personas que se identifican o adoptan comportamientos animales.
Mientras tanto, otra joven que presenciaba la escena le acotó al periodista que "es tendencia hacer eso", sugiriendo que se trataba de un reto para redes sociales. Días atrás había ocurrido un episodio similar con un movilero de Azz.
Robertito Funes Ugarte, entre la risa y la indignación
Fiel a su estilo, Robertito no se quedó de brazos cruzados y comenzó a perseguir a la joven por los pasillos de la feria. Mientras corría, descargó su asombro con la audiencia. "Nunca me había pasado. Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer", comentó entre risas nerviosas y una pizca de bronca por lo bizarro de la situación.
Tras unos instantes de incertidumbre y una breve corrida que captaron los camarógrafos, el periodista logró alcanzar a la joven y recuperó el accesorio de su herramienta de trabajo. Aunque el momento fue de tensión, el movilero logró capitalizar el blooper con humor, sumando una nueva e increíble anécdota a su extenso historial de coberturas accidentadas en la vía pública.
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