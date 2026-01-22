Moreno: cayó la "Banda de Nati", vinculada a la causa por cocaína adulterada en Puerta 8

Banda Nati Moreno

"Nati", integrante de la banda de "Mameluco" Villalba

En ese expediente, “Nati” aparece sindicada como integrante activa de la estructura liderada por Villalba, alias “Mameluco”, considerado uno de los principales referentes del narcotráfico en el oeste del Gran Buenos Aires, actualmente condenado y con múltiples causas federales acumuladas.

Conforme directivas del Ministerio Público Fiscal, se convalidaron las aprehensiones y la totalidad de los secuestros, imputándose a los detenidos por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, en el marco de una organización criminal.

Asimismo, se dio intervención al fuero federal, a fin de evaluar la conexidad entre la presente causa y el expediente por droga adulterada, manteniéndose la coordinación entre la justicia federal y la fiscalía ordinaria interviniente.

Banda Nati Moreno

Resultado del allanamiento en el que se detuvo a "Nati"

Además de Díaz, se detuvo a otras cuatro personas de entre 24 y 50 años cuyas identidades se mantuvieron a resguardo.

Como resultado del procedimiento, se incautaron 72 envoltorios de marihuana (peso total: 105 gramos), 186 envoltorios de cocaína (peso total: 71,19 gramos), recortes de nylon utilizados para fraccionamiento, tres tijeras, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y $146.950 en efectivo.