Moreno: cayó la "Banda de Nati", vinculada a la causa por cocaína adulterada en Puerta 8
Hay cinco personas detenidas y se incautó una gran cantidad de droga.
Personal de la Comisaría 8 de Moreno detuvo este miércoles a cinco personas pertenecientes a la denominada “Banda de Nati”, vinculada a la causa por cocaína adulterada en la localidad bonaerense de Puerta 8.
Entre los aprehendidos se encuentran Natalia Díaz, de 40 años, apodada como la “Tía” y sindicada como jefa de una banda de narcocriminales y perteneciente a la agrupación que lideraba Mameluco Villalba.
Díaz registraba un pedido de captura nacional e internacional vigente, en el marco de la causa federal conocida como “Droga Adulterada”, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, Secretaría N.º 5 de San Martín.
Dicha causa investiga una organización criminal dedicada a la producción, adulteración y distribución de clorhidrato de cocaína, cuyos estupefacientes, alterados con sustancias altamente tóxicas, provocaron graves intoxicaciones con la hospitalización de más de 80 personas y el fallecimiento de 24 en la zona de Loma Hermosa.
"Nati", integrante de la banda de "Mameluco" Villalba
En ese expediente, “Nati” aparece sindicada como integrante activa de la estructura liderada por Villalba, alias “Mameluco”, considerado uno de los principales referentes del narcotráfico en el oeste del Gran Buenos Aires, actualmente condenado y con múltiples causas federales acumuladas.
Conforme directivas del Ministerio Público Fiscal, se convalidaron las aprehensiones y la totalidad de los secuestros, imputándose a los detenidos por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, en el marco de una organización criminal.
Asimismo, se dio intervención al fuero federal, a fin de evaluar la conexidad entre la presente causa y el expediente por droga adulterada, manteniéndose la coordinación entre la justicia federal y la fiscalía ordinaria interviniente.
Resultado del allanamiento en el que se detuvo a "Nati"
Además de Díaz, se detuvo a otras cuatro personas de entre 24 y 50 años cuyas identidades se mantuvieron a resguardo.
Como resultado del procedimiento, se incautaron 72 envoltorios de marihuana (peso total: 105 gramos), 186 envoltorios de cocaína (peso total: 71,19 gramos), recortes de nylon utilizados para fraccionamiento, tres tijeras, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y $146.950 en efectivo.
