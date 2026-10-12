Moreno: diez cuadras de cola para cubrir solo 30 puestos de trabajo en un bazar

Además, explicó que percibe 800 mil pesos mensuales pese a trabajar todos los días y sin haber tenido francos durante las últimas dos semanas, una situación que consideró insuficiente frente a la carga horaria que afronta.

"Sí, me da temor, sí, y bueno, es muy duro porque también tengo una familia y hay que estar en la casa, y hay que dormir. Es mucho", expresó.

La urgencia de conseguir un trabajo estable

La fila también estuvo integrada por personas que intentan salir de la informalidad o que llevan años sin acceder a un puesto registrado.

Diego, chofer de Uber, aseguró que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos: "No llegamos a fin de mes", sostuvo, al tiempo que describió el panorama como "preocupante".

José Luis Díaz Roto contó que lleva más de cuatro años sin conseguir trabajo formal y que decidió acercarse mientras finaliza sus estudios secundarios.

Entre los más jóvenes, Julián, de 22 años, manifestó: "Quiero un primer trabajo que sea bueno, algo decente. Solo changuitas por ahora".

Lautaro, en tanto, relató: "Estoy hace un mes y medio más o menos sin laburo. Y estoy viviendo solo porque vivía con mi mamá, pero justamente falleció hace un mes. Así que estoy viviendo solo en búsqueda de trabajo".

Quienes tienen empleo también buscan una salida

La convocatoria también atrajo a trabajadores ocupados que buscan complementar sus ingresos o cambiar de empleo.

Germán, repositor y empleado de depósito, describió la cantidad de tareas que desempeña diariamente y aseguró que aun así no logra cubrir todos sus gastos.

"Soy repositor, manejo caja registradora, computadora, atención al público, trabajo en un depósito. No se llega a fin de mes", afirmó.

Y agregó: "La verdad que es muy triste ver todo esto porque se nota la necesidad de la gente y duele mucho".

Otra joven contó que estudia Enfermería y que necesita trabajar para ayudar económicamente a su familia. A su vez, un postulante de 19 años explicó que realiza changas, pero todavía no consiguió empleo formal.

"Hago changuitas, pero empleo todavía no tengo. Ya es la única manera de, bueno, sobrevivir acá en la Argentina. Con los números de Milei ya es otra cosa", expresó.