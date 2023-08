Moreno: un colectivero intentó frenar una pelea entre dos pasajeras y lo atacaron con gas pimienta

“Yo le dije ‘señora cálmese que no lo tocó al perro’. Ahí me empezó a decir que le pegó, que los animales tienen los mismos derechos que las personas, que no hay que patearlos, y le expliqué que no lo habían golpeado. La señora seguía muy alterada”, refirió el conductor, identificado como Eduardo Andrés Cejas Rodríguez.

ataque colectivero moreno

La mujer continuó su ira verbal en el transporte y gritaba “la gente es una mierda”, a lo que destinataria de su furia le respondió: “ya me tenés cansada, tengo que ir al hospital y me estás haciendo llegar tarde”. Ahí es que la agresora se incorporó, caminó hasta ella y la golpeó en la cara, con el chofer filmando toda la escena.

A medida que transcurrían los minutos y la formación avanzaba, otras personas se sumaban al debate, lo que llevó al chofer a detener el vehículo. “Paré y les pedí a todos que se calmaran para poder seguir con el viaje. Casi todos me hicieron caso, excepto la mujer que había decido increpar a la dueña del perro. Seguía insistiendo en que los perros tienen derechos y hay que respetarlos. Finalmente, una pasajera se cansó, la encaró y pidió que se bajara”, relató el conductor.

“Fue entonces que la mujer le respondió diciéndole que no se iba a bajar y empezaron a pegarse entre ellas”, completó. Frente a tal escenario, Eduardo atinó a detener el colectivo una vez más y les pidió a casi todos los pasajeros que se bajaran -excepto a las dos mujeres que se habían peleado entre ellas.

ataque colectivero moreno

Acto seguido, se comunicó con el inspector de la línea y luego con la Policía bonaerense para informar sobre la situación.

“Y de un momento para el otro, mientras estaba esperando que arribaran las fuerzas de seguridad, un hombre se sube a la formación. Empezó a hablar con la mujer que increpó e insultó a todo el mundo. Después me miró y procedió a amenazarme. Me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo y que iba a hacer todo lo posible para que me echaran del trabajo. Entonces decidí prender el celular y grabarlo. Y él me tiró gas pimienta”, detalló Eduardo.

El colectivero descendió de la unidad e intentó huir del agresor sin éxito: “Cuando bajó de la unidad, procedió a darme golpes de puño”. “Gracias a Dios apareció un compañero de otra unidad, vio lo que estaba pasando, corrió a auxiliarme e hizo que el violento escapara”.

Luego del violento ataque que sufrió, Eduardo realizó la denuncia correspondiente en la comisaría y aguarda a que el agresor sea identificado.