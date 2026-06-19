Morón: le pidió disculpas a un ladrón porque tenía poco efectivo y la respuesta de él la descolocó

Video Robo Moron Los responsables del ataque se encuentran prófugos de la Justicia.

Según se pudo establecer, a partir de los registros de las cámaras de seguridad, los cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas. Dos de ellos descendieron unos metros antes del comercio y caminaron por la vereda simulando ser transeúntes mientras observaban los movimientos dentro del local. Minutos después ingresaron para concretar el asalto.

Uno de los ladrones, armado con una pistola, apuntó directamente contra las empleadas y exigió la entrega del dinero de la cajaregistradora. Al mismo tiempo, otro de los delincuentes tomó un cuchillo del propio comercio para intimidar a las víctimas.

Mientras tanto, un tercer integrante de la banda se ubicó del otro lado del mostrador para controlar a las clientas que realizaban compras en ese momento, mientras el cuarto cómplice permanecía afuera vigilando la zona y listo para facilitar la fuga.

La empleada del establecimiento, lejos de entrar en pánico, lamentó la recaudación del negocio frente al asaltante. “Llevate todo lo que quieras”, le dijo la encargada del local.

“Te pido mil disculpas, no tengo más plata”, agregó atemorizada e intentó justificarse: “Mirá, son todas transferencias”.

“No te preocupes”, le respondió el ladrón, mientras agarraba el poco efectivo que había en la caja registradora.

Robo Moron El local donde ocurrió el robo. Foto: Google Street View.

Ante el comentario de la víctima, el ladrón reaccionó de manera insólita argumentando textualmente: “Estamos re cortos”, una frase que descolocó por completo a los presentes en el comercio.

Como si eso fuera poco, los delincuentes también se llevaron una botella de fernet. Ya en retirada, uno de ellos saludó con la mano a las empleadas que minutos antes habían sido amenazadas con armas de fuego.

Tras concretar el robo, los cuatro escaparon en las motocicletas en las que habían llegado y hasta el momento permanecen prófugos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, que caratuló la causa como "robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda". Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables.