Denuncia que una marca de ropa le robó un diseño: "Es una cachetada de impunidad machista"

La artista, llamada @antimarte en Twitter, se explayó en un hilo: "En la colección verano 2021 #Wanama plagió un diseño que hice en 2018 dentro de una serie de posters para celebrar el empoderamiemto de la mujer. Le borró a palabra 'Women' ('mujeres' en inglés), bastante simbólico", escribió.

"Honestamente no me jode tanto el plagio, sino que hayan sido tan pechofríos de cambiarle el mensaje 'Power to women' cuando es una empresa liderada por mujeres y consumida por mujeres. Es recibir una cachetada de impunidad machista cagándose en la causa, en mí y en mi arte", relató la autora del motivo original.

https://twitter.com/antimarte/status/1514199756330872835 En la colección verano 2021 #Wanama plagió un diseño q hice en 2018 dentro de una serie de pósters para celebrar el empoderamiemto de la mujer. Le borró a palabra Women, bastante simbólico. Abro hilo contando pic.twitter.com/dmaRiWGDo4 — Mar (@antimarte) April 13, 2022

"Hace un mes publiqué lo que pasó en mis redes y la marca me contactó disculpándose, diciendo que el diseño lo habían tercerizado y que no estaban al tanto de que era mío pero que querían llegar a un acuerdo", aseguró la artista.

Pero "14 días después hablamos y su manera de contentarme fue simplemente disculparse en privado y proponerme trabajar con ellos en la próxima colección. ¡No voy a trabajar para quien me afanó! Le digo que no. Que quería dinero ya que ellos habían ganado con esto, y quería disculpas públicas", sentenció.

"Me proponen darme $ 30.000 haciendo un esfuerzo, ya que ellos pagan $ 10.000 el diseño de una estampa. Wanama tiene 60 locales en Argentina. Si vendieron sólo 10 remeras en cada uno, eso resultó en un bruto de 3 millones de pesos, $ 30.000 es tan sólo un 1%, ridículo", insistió la joven, quien no hizo mención a la posibilidad de judicializar su demanda.

"Quedaron en enviar por escrito su propuesta de acuerdo pero eso nunca pasó, desaparecieron. Es tremenda la impunidad con la que se manejan estas grandes empresas, y el plagio a artistas independientes es moneda corriente", convino.