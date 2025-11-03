Un preso murió en la cárcel de Florencio Varela: hay cinco policías detenidos
Cristian Moyano, de 24 años, falleció tras una brutal golpiza en la Unidad 24. El hecho derivó en un motín que fue controlado tras horas de tensión.
Un preso murió tras una golpiza en la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela y por el caso cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron detenidos, sospechados de haber participado en la brutal agresión. El hecho, que ocurrió el sábado, desató una ola de violenta dentro de la cárcel y los demás reclusos decidieron realizar un motín en señal de protesta.
La víctima fue identificada como Cristian Moyano, de 24 años, un excadete de la Policía Bonaerense que estaba preso, acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal, según indicaron fuentes del caso a NA. El recluso había ingresado a la cárcel el 28 de octubre.
El hecho provocó la furia de los otros presos quienes, en señal de protesta, decidieron realizar un motín durante la mañana del domingo. Los reclusos lograron tomar el control de dos pabellones y hasta retuvieron a un guardia penitenciario como rehén. La situación fue controlada tras varias horas de tensión.
En paralelo, autoridades judiciales de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 9 sede Florencio Varela iniciaron una investigación para determinar las causas de la muerte del preso y dispusieron la detención de cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de haber sido partícipes de la golpiza.
Entre los detenidos se encuentran dos integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y tres inspectores del Sector Vigilancia y Tratamiento.
A raíz de la investigación, se realizó un allanamiento dentro de las instalaciones, donde se encontró un elemento punzo cortante. Además, se secuestraron 15 celulares pertenecientes al personal de guardia para que sean analizados por los peritos.
En tanto, la celda donde se produjo la golpiza, así como también el sector de Sanidad, fueron “preservados para las pericias de rigor a cargo de la Policía Científica con la colaboración de la comisaría Quinta de Florencio Varela”.
“Las autoridades de la Unidad 24 y del Complejo Penitenciario Florencio Varela colaboraron con todo lo solicitado por la Justicia y desde Asuntos Internos se inició un sumario administrativo para investigar de manera interna lo ocurrido”, detallaron desde la cárcel.
La investigación del caso continúa bajo la órbita de la Fiscalía N°9, y no se descarta que en las próximas horas haya nuevas detenciones o imputaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario