Un preso murió en la cárcel de Florencio Varela: hay cinco policías detenidos

A raíz de la investigación, se realizó un allanamiento dentro de las instalaciones, donde se encontró un elemento punzo cortante. Además, se secuestraron 15 celulares pertenecientes al personal de guardia para que sean analizados por los peritos.

En tanto, la celda donde se produjo la golpiza, así como también el sector de Sanidad, fueron “preservados para las pericias de rigor a cargo de la Policía Científica con la colaboración de la comisaría Quinta de Florencio Varela”.

“Las autoridades de la Unidad 24 y del Complejo Penitenciario Florencio Varela colaboraron con todo lo solicitado por la Justicia y desde Asuntos Internos se inició un sumario administrativo para investigar de manera interna lo ocurrido”, detallaron desde la cárcel.

La investigación del caso continúa bajo la órbita de la Fiscalía N°9, y no se descarta que en las próximas horas haya nuevas detenciones o imputaciones.