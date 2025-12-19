Murió Diego Lerner, el ejecutivo argentino que impulsó la expansión de Disney en América Latina

Una carrera marcada por un legado

Nacido en Buenos Aires, Diego Lerner era abogado, egresado de la Universidad de Belgrano, y padre de tres hijos. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Juan José Castelli y el secundario en el Nicolás Avellaneda. Su vínculo con Disney comenzó a principios de la década del 90, cuando fue el responsable de abrir las primeras oficinas de la compañía en América Latina.

Desde entonces, su rol fue determinante en la expansión regional del grupo. Ocupó distintos cargos de liderazgo, entre ellos el de Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión y, más tarde, el de presidente de The Walt Disney Company Latin America.

“En ese rol, trabajó para capitalizar el panorama de los medios, alineándose con las prioridades de la Compañía, y supervisando la creación de contenido de alta calidad, la innovación tecnológica, y la expansión global y distribución en todas sus formas, modelos de negocios y medios. Asimismo, trabajaba en cercana colaboración con el segmento Disney Experiences, apoyando este negocio en la región”, detallaron desde Disney.

Durante su gestión, Lerner también fue una pieza clave en la fusión de ESPN y Fox Sports, que fortaleció la posición de Disney en el mercado deportivo latinoamericano. Además, impulsó contratos de transmisión de fútbol vigentes hasta 2030 y lideró la distribución de las películas de Walt Disney Pictures, junto con la creación de operaciones en países como México, Brasil, Colombia y Argentina.

Entre 2009 y diciembre de 2017, se desempeñó como presidente de The Walt Disney Company EMEA (Europe, Middle East & Africa), donde tuvo a su cargo casi todas las líneas de negocios de la empresa en la región, con excepción de ESPN y Disneyland Resort Paris. “Durante su mandato, el negocio de EMEA creció significativamente y experimentó una mejora continua en la afinidad del consumidor con sus marcas. Lerner reformuló la organización con el fin de generar una mayor relevancia local de The Walt Disney Company para la amplia gama de consumidores en más de cien países de la región”, indicó la compañía.

Antes de ese desafío, había ocupado un cargo similar durante una década en América Latina, período en el que integró todas las actividades de Disney, amplió operaciones existentes y dio origen a nuevos negocios. Desde el año 2000, fue responsable de establecer y consolidar la TV paga de la compañía en la región y del lanzamiento de los distintos Disney Channels en América Latina.

Su visión también fue decisiva en la creación de una estrategia de contenido local, iniciada con Patagonik Film Group en 1997. Previamente, había sido presidente de The Walt Disney Studios – Latin America, supervisando la distribución de todos los films de Walt Disney Pictures y los formatos de entretenimiento para el hogar.

Lerner ingresó a Disney en 1990 como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión por suscripción en la región, impulsando operaciones propias en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Dos años más tarde, sumó el negocio cinematográfico a sus responsabilidades. Bajo su liderazgo, la compañía alcanzó un liderazgo indiscutido en cine, televisión, radio, merchandising y entretenimiento digital, triplicando el tamaño del negocio en América Latina.

Más allá de su rol profesional, quienes compartieron su camino destacan su trato cercano, su mirada estratégica y su capacidad para anticipar tendencias en el consumo global del entretenimiento.

Semanas antes de su fallecimiento, Disney lo había nombrado presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America, en reconocimiento a su “invaluable contribución a la compañía a lo largo de los años”.