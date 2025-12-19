Murió Diego Lerner, el ejecutivo argentino que impulsó la expansión de Disney en América Latina
“Contribuyó a sentar las bases del negocio y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”, expresaron desde The Walt Disney Company al despedirlo.
La muerte de Diego Lerner, uno de los ejecutivos clave en el crecimiento de The Walt Disney Company en América Latina y Europa, representa un punto de inflexión para la industria del entretenimiento en la región.
Con una trayectoria de casi 35 años dentro de la compañía, su huella quedó marcada en la consolidación de Disney en mercados estratégicos, el desarrollo de contenidos locales y la incorporación de la tecnología como eje central para la narrativa, tal como destacaron desde la empresa.
El impacto de su figura fue reconocido por colegas y referentes del sector, incluido Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company. “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, señaló.
Desde la compañía también subrayaron que el ejecutivo “contribuyó a sentar las bases del negocio de Disney en esas regiones y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”.
Incluso en el último período de su vida, Lerner se mantuvo activamente involucrado en distintos proyectos de la empresa, aun durante su internación a causa de una prolongada enfermedad.
Una carrera marcada por un legado
Nacido en Buenos Aires, Diego Lerner era abogado, egresado de la Universidad de Belgrano, y padre de tres hijos. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Juan José Castelli y el secundario en el Nicolás Avellaneda. Su vínculo con Disney comenzó a principios de la década del 90, cuando fue el responsable de abrir las primeras oficinas de la compañía en América Latina.
Desde entonces, su rol fue determinante en la expansión regional del grupo. Ocupó distintos cargos de liderazgo, entre ellos el de Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión y, más tarde, el de presidente de The Walt Disney Company Latin America.
“En ese rol, trabajó para capitalizar el panorama de los medios, alineándose con las prioridades de la Compañía, y supervisando la creación de contenido de alta calidad, la innovación tecnológica, y la expansión global y distribución en todas sus formas, modelos de negocios y medios. Asimismo, trabajaba en cercana colaboración con el segmento Disney Experiences, apoyando este negocio en la región”, detallaron desde Disney.
Durante su gestión, Lerner también fue una pieza clave en la fusión de ESPN y Fox Sports, que fortaleció la posición de Disney en el mercado deportivo latinoamericano. Además, impulsó contratos de transmisión de fútbol vigentes hasta 2030 y lideró la distribución de las películas de Walt Disney Pictures, junto con la creación de operaciones en países como México, Brasil, Colombia y Argentina.
Entre 2009 y diciembre de 2017, se desempeñó como presidente de The Walt Disney Company EMEA (Europe, Middle East & Africa), donde tuvo a su cargo casi todas las líneas de negocios de la empresa en la región, con excepción de ESPN y Disneyland Resort Paris. “Durante su mandato, el negocio de EMEA creció significativamente y experimentó una mejora continua en la afinidad del consumidor con sus marcas. Lerner reformuló la organización con el fin de generar una mayor relevancia local de The Walt Disney Company para la amplia gama de consumidores en más de cien países de la región”, indicó la compañía.
Antes de ese desafío, había ocupado un cargo similar durante una década en América Latina, período en el que integró todas las actividades de Disney, amplió operaciones existentes y dio origen a nuevos negocios. Desde el año 2000, fue responsable de establecer y consolidar la TV paga de la compañía en la región y del lanzamiento de los distintos Disney Channels en América Latina.
Su visión también fue decisiva en la creación de una estrategia de contenido local, iniciada con Patagonik Film Group en 1997. Previamente, había sido presidente de The Walt Disney Studios – Latin America, supervisando la distribución de todos los films de Walt Disney Pictures y los formatos de entretenimiento para el hogar.
Lerner ingresó a Disney en 1990 como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión por suscripción en la región, impulsando operaciones propias en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Dos años más tarde, sumó el negocio cinematográfico a sus responsabilidades. Bajo su liderazgo, la compañía alcanzó un liderazgo indiscutido en cine, televisión, radio, merchandising y entretenimiento digital, triplicando el tamaño del negocio en América Latina.
Más allá de su rol profesional, quienes compartieron su camino destacan su trato cercano, su mirada estratégica y su capacidad para anticipar tendencias en el consumo global del entretenimiento.
Semanas antes de su fallecimiento, Disney lo había nombrado presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America, en reconocimiento a su “invaluable contribución a la compañía a lo largo de los años”.
