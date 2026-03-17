Especial Hannah Montana: cuándo, dónde verlo y de qué trata el regreso de Miley Cyrus

La producción ha sido diseñada como una experiencia inmersiva filmada ante una audiencia en vivo, lo que permitirá recrear la energía que caracterizaba al show original. El eje central de este encuentro será una entrevista exclusiva y profunda con Miley Cyrus, quien se sentará a repasar su historia bajo una nueva luz. Durante esta charla íntima, la artista ofrecerá detalles inéditos sobre el proceso creativo que dio vida a su doble identidad en la ficción, analizando además el impacto persistente que tanto el personaje como la música han tenido en sus seguidores a nivel global.