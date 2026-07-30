Murió Pilar Mancuso, la nena de 10 años que luchaba contra la leucemia en Singapur
Tras una larga y valiente batalla contra la leucemia, la familia de "Pilu" confirmó su fallecimiento. Habían viajado a Singapur como última esperanza.
La historia de Pilar Mancuso, la nena argentina de 10 años que movilizó al país entero en una cruzada solidaria, llegó a un triste y doloroso final. A través de la cuenta de Instagram @juntosxpilu, su familia confirmó que la pequeña falleció luego de luchar incansablemente contra una leucemia mieloide aguda que la había llevado a buscar un tratamiento experimental en Singapur.
"Hoy nos toca hacer el posteo que nunca imaginamos tener que escribir. Nuestra pequeña gigante dejó de sufrir y partió a los brazos del Señor", expresaron sus padres en un conmovedor comunicado que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias.
El doloroso comunicado de la familia
En el mensaje compartido con las más de 28 mil personas que seguían de cerca la evolución de la niña, la familia agradeció profundamente el apoyo incondicional recibido durante estos años:
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"Han sido años de una lucha inmensa, llena de amor, esperanza, lágrimas y milagros cotidianos. Aunque hoy atravesamos un dolor muy profundo, también descansamos en la certeza de que Pilar ya está en paz".
"Hicimos todo lo posible, y hasta lo imposible, por nuestra Pili. Ella luchó con una fuerza admirable hasta el último momento y nos dejó una huella eterna".
"Hoy les pedimos que nos permitan un tiempo para abrazarnos como familia y esperar el regreso de Carlos, Sabri y Pedro a casa. Soñamos con ese abrazo. No es el reencuentro que esperábamos, pero es el que Dios permitió".
Una lucha incansable desde los cinco años
El calvario de Pilar comenzó en mayo de 2021. Durante un control de rutina, su mamá, Sabrina Amarillo, notó un cansancio inusual para una nena de su edad. Los estudios confirmaron el diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda tipo T.
A partir de ese momento, la vida de la familia transcurrió en el Hospital Gutiérrez, atravesando internaciones y quimioterapias. En enero de 2022, Pilar recibió un primer trasplante de médula ósea cuyo donante fue su hermano mayor. Logró salir adelante tras pasar días intubada en terapia intensiva e incluso tener que volver a aprender a caminar.
Sin embargo, en 2025 la enfermedad regresó de una forma más agresiva, transformada en leucemia mieloide aguda, provocando nuevas internaciones al borde de la muerte por cuadros de sepsis.
El viaje a Singapur: la última esperanza
Cuando las opciones médicas se agotaron en la Argentina, sus padres movieron cielo y tierra hasta encontrar una alternativa en el KK Women's and Children's Hospital de Singapur.
Allí, el tratamiento proponía combinar quimioterapia intensiva con un doble trasplante de células madre (provenientes de su padre, Carlos, y de un cordón umbilical de Estados Unidos). Para lograrlo, la familia lanzó una masiva campaña solidaria, ya que el hospital exigía un depósito inicial de 500.000 dólares.
Durante el mes y medio que estuvieron en Asia, el cuadro de Pilu se complicó severamente. Según relató su madre recientemente, la niña tuvo que pasar cinco veces por el quirófano y enfrentó graves infecciones por hongos, virus y bacterias en terapia intensiva. Estos contratiempos médicos agotaron los fondos recaudados, llevando a la familia a pedir ayuda económica urgente por otros 300.000 dólares en los últimos días para intentar salvar su vida.
Finalmente, el cuerpo de la pequeña no resistió. En los próximos días, la familia comunicará cómo y cuándo se realizará la despedida de la "pequeña gigante" que conmovió a todos con su inmensa fuerza y ganas de vivir.
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