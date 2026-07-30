Murió Pilar Mancuso, la nena de 10 años que luchaba contra la leucemia en Singapur

Sin embargo, en 2025 la enfermedad regresó de una forma más agresiva, transformada en leucemia mieloide aguda, provocando nuevas internaciones al borde de la muerte por cuadros de sepsis.

El viaje a Singapur: la última esperanza

Cuando las opciones médicas se agotaron en la Argentina, sus padres movieron cielo y tierra hasta encontrar una alternativa en el KK Women's and Children's Hospital de Singapur.

Allí, el tratamiento proponía combinar quimioterapia intensiva con un doble trasplante de células madre (provenientes de su padre, Carlos, y de un cordón umbilical de Estados Unidos). Para lograrlo, la familia lanzó una masiva campaña solidaria, ya que el hospital exigía un depósito inicial de 500.000 dólares.

Durante el mes y medio que estuvieron en Asia, el cuadro de Pilu se complicó severamente. Según relató su madre recientemente, la niña tuvo que pasar cinco veces por el quirófano y enfrentó graves infecciones por hongos, virus y bacterias en terapia intensiva. Estos contratiempos médicos agotaron los fondos recaudados, llevando a la familia a pedir ayuda económica urgente por otros 300.000 dólares en los últimos días para intentar salvar su vida.

Finalmente, el cuerpo de la pequeña no resistió. En los próximos días, la familia comunicará cómo y cuándo se realizará la despedida de la "pequeña gigante" que conmovió a todos con su inmensa fuerza y ganas de vivir.