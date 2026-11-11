Murió Rafael "Teddy" García Mansilla, un importante empresario de medios y de la aviación

La aviación fue uno de los capítulos centrales de esa carrera. García Mansilla propuso a Aviancaretomar sus operaciones en el Río de la Plata y asumió el desafío a través de Garman Representaciones, la firma que fundó y que contó con oficinas en la Argentina y Uruguay. Desde allí estuvo al frente de la operación de la aerolínea colombiana en el Cono Sur durante más de quince años.

Durante su gestión, la conexión de Avianca con la Argentina pasó de tres vuelos semanales a frecuencias diarias ininterrumpidas. El crecimiento de esa operación convirtió a Buenos Aires en la tercera base de mayor importancia dentro de la red de la compañía. Su trabajo combinó la gestión comercial con la coordinación de una presencia sostenida de la aerolínea en un mercado de relevancia para sus conexiones regionales.

En el campo empresario, fue uno de los fundadores e impulsores de YPO Argentina, el capítulo nacional de Young Presidents’ Organization, una red internacional que reúne a dirigentes de compañías. Presidió la entidad a comienzos de los años noventa y mantuvo allí una actividad enfocada en el intercambio entre pares, la formación y la construcción de vínculos profesionales de largo plazo.

La educación ocupó un lugar permanente en su tarea institucional. Durante más de veinte años fue vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación Leer, dedicada a promover la alfabetización, la lectura y el acceso a herramientas pedagógicas para niños y niñas de todo el país. Mantuvo esa responsabilidad hasta sus últimos años y respaldó programas que acercaron libros y propuestas educativas a comunidades de distintas regiones.

Más allá de los medios y la aviación: su vínculos familiares con una importante escritora y un diplomática de carrera



García Mansilla pertenecía a una familia vinculada con la cultura, la literatura y la diplomacia argentina. Era hijo de Rafael García-Mansilla Ossipoff y Magdalena Bosch Marín, nieto del compositor y diplomático Eduardo García-Mansilla y bisnieto de la escritora Eduarda Mansilla. Su vida pública también estuvo ligada a la naturaleza y al deporte: presidió la Estancia La Martina, en Tandil, y el Club de Tennis El Médano, en Punta del Este, donde pasaba largas temporadas.

Estaba casado con Verónica Pueyrredón, con quien había tenido a sus hijos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hacedor pragmático y rescatan su humor chispeante, su capacidad inagotable para desarmar tensiones con una salida divertida, su generosidad de amigo leal y, muy especialmente, su resiliencia. Fue un luchador que supo sobreponerse a las pruebas más duras.

Amante de Racing y del tenis, en una entrevista definió su mayor virtud con una frase breve: “resolver temas”.