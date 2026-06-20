Murió Roberto García, reconocido e histórico periodista y analista político

García fue distinguido con el Premio Konex por su labor periodística y era miembro activo de la Academia Nacional de Periodismo.

Todos los Premios Konex que ganó Roberto García

Roberto García ganó los premios Konex 2007 por Edición Periodística, Konex 1997 por Gráfica Diaria y Konex 1987 en la misma categoría.

El reconocido periodista comenzó a trabajar a los 20 años en el semanario Primera Plana y fue corresponsal extranjero de ese medio, en el que llegó a ser jefe de redacción.

Luego se desempeñó en Canal 9 y produjo, junto a Blackie, uno de los mayores éxitos de la TV: Derecho a réplica.

García volvió al periodismo escrito en el diario La Opinión y luego pasó a Ámbito Financiero donde trabajó junto a Julio Ramos.

Participó en conferencias y simposios internacionales, ofreció ciclos y fue orador en distintas convocatorias. Su presencia y opinión era requerida en distintos medios de comunicación y expuso en facultades privadas y empresas de primera línea.

García también presentó documentales de la BBC de Londres por Canal 7 en 1996 y últimamente era columnista de Perfil.