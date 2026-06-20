Qué es el solsticio de invierno y cuándo ocurrirá en Argentina

Cuándo ocurrirá el solsticio de invierno en Argentina durante 2026

En el hemisferio sur, el solsticio de invierno 2026 ocurrirá este domingo 21 de junio de 2026 a las 05:24 (Hora Oficial Argentina).

De esta manera se inicia oficialmente el invierno en la región, mientras que el Sol se ubicará en su punto más bajo del cielo al mediodía.

Cuál es el origen del nombre del solsticio de invierno

El nombre del fenómeno proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto". Al mediodía, el Sol parece detener su trayectoria aparente antes de invertir su camino.

A partir del día siguiente al solsticio, las horas de luz solar aumentan de manera gradual agregando unos minutos cada jornada hasta el verano.

Para muchos pueblos originarios de América Latina representa un renacer del Sol y el inicio de un nuevo ciclo natural.

Cambió el pronóstico del tiempo y anticipan heladas glaciales en Buenos Aires

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que ingresará una fuerte masa de aire muy frío que recorrerá el país de sur a norte. Tras las intensas lluvias, se espera un brusco descenso de las temperaturas y Buenos Aires sufrirá consecuencias con heladas generalizadas en los próximos días.

El ingreso del frío polar en el Día del Padre

Luego de un viernes de transición meteorológica que dejó atrás las lluvias importantes en el Litoral, un nuevo sistema de baja presión proveniente del Océano Pacífico afectará a la Patagonia. El fenómeno provocará fuertes vientos y el organismo oficial lanzó alertas por "ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h".

El frente frío avanzará rápidamente hacia el centro y norte de la Argentina a lo largo del domingo festivo. Según los especialistas, se producirá un "recambio significativo de masa de aire con temperaturas en marcado descenso", estabilizando las condiciones de tiempo pero generando mucho frío en gran parte del territorio nacional.

IMPORTANTE: El Gobierno cambió el Día del Padre con la Ley 5131 y no se festeja el domingo

Vuelven las heladas a Buenos Aires la próxima semana

Esta fuerte irrupción de aire polar se irá intensificando progresivamente hacia el martes y miércoles de la semana entrante. Los expertos en meteorología advirtieron que "volverán las heladas generalizadas a la región Pampeana" y la inestabilidad golpeará nuevamente.

En ese sentido, la provincia bonaerense experimentará un fuerte impacto climático, especialmente en todo su sector costero, el cual presentará "lluvias y chaparrones de variada intensidad" acompañando las bajísimas temperaturas que se instalarán en toda la región.