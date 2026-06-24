Nació el día en que Lionel Messi cumplió 39 años y la anotaron con un inédito nombre en su honor
La nena nació el mismo día que el capitán de la Selección Argentina, y los padres decidieron bautizarla con un nombre muy curioso.
La locura por el Mundial 2026 y la devoción por Lionel Messi sumaron un capítulo inolvidable en Mar del Plata. Una pareja de esa ciudad se convirtió en el centro de atención de toda la comunidad tras el nacimiento de su primera hija en el Hospital Materno Infantil.
La pequeña llegó al mundo este miércoles 24 de junio, coincidiendo exactamente con el cumpleaños número 39 del astro rosarino, lo que motivó un rotundo e inesperado cambio de planes en el registro civil.
Aunque la llegada de la beba estaba prevista para la semana anterior, el destino quiso que el parto se retrasara. Su madre, Brisa, ingresó a la internación a las 16:00 del martes.
Las horas pasaban, el almanaque cambió de hoja y la pequeña nació finalmente este miércoles a las 17:35, con un peso impecable de 3,125 kilogramos. Fue en ese interín de vigilia donde la coincidencia cronológica encendió la chispa del homenaje.
La idea del nombre para homenajear a Lionel Messi
Elías, el flamante papá, juega al fútbol desde la infancia y es un fanático absoluto del capitán de la Selección. Al darse cuenta de la fecha especial en la que nacería su primogénita, no dudó en patear el tablero con el nombre.
"Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras de habitación comenzaron a decir que sí", relató Elías, de acuerdo al portal local 0223, sobre ese instante fugaz en el que se definió la identidad de la pequeña con el apoyo unánime de las otras madres internadas.
Aunque a Brisa la idea le resultó un tanto extraña en el primer impacto, su compañero la terminó de convencer usando el teléfono celular en la camilla: "Empezamos a investigar en internet, vimos el significado, cómo combinaba con Ainhoa y lo decidimos", recordó el hombre.
El sueño de que el mensaje le llegue a Lionel Messi
En plena efervescencia mundialista y con las emociones a flor de piel por un nuevo aniversario del ídolo popular, la familia marplatense selló su amor por los colores nacionales en el documento de su hija.
Con el alta médica en el horizonte, Elías no oculta que ahora persigue un anhelo todavía más grande y difícil, pero no imposible para las redes sociales actuales: "Me encantaría que la historia llegara a él", confesó, ilusionado con que el mismísimo Lionel Messi reciba el tierno y original regalo de cumpleaños que le enviaron desde "La Feliz".
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