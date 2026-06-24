Nació el día en que Lionel Messi cumplió 39 años y la anotaron con un inédito nombre en su honor

"Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras de habitación comenzaron a decir que sí", relató Elías, de acuerdo al portal local 0223, sobre ese instante fugaz en el que se definió la identidad de la pequeña con el apoyo unánime de las otras madres internadas.

nena messia OK 1 Bautizaron como "Messia" a una beba en Mar del Plata en honor a Lionel Messi

Aunque a Brisa la idea le resultó un tanto extraña en el primer impacto, su compañero la terminó de convencer usando el teléfono celular en la camilla: "Empezamos a investigar en internet, vimos el significado, cómo combinaba con Ainhoa y lo decidimos", recordó el hombre.

El sueño de que el mensaje le llegue a Lionel Messi

En plena efervescencia mundialista y con las emociones a flor de piel por un nuevo aniversario del ídolo popular, la familia marplatense selló su amor por los colores nacionales en el documento de su hija.

Con el alta médica en el horizonte, Elías no oculta que ahora persigue un anhelo todavía más grande y difícil, pero no imposible para las redes sociales actuales: "Me encantaría que la historia llegara a él", confesó, ilusionado con que el mismísimo Lionel Messi reciba el tierno y original regalo de cumpleaños que le enviaron desde "La Feliz".