ARA San Juan: familiares de víctimas recurren a la ONU por el sobreseimiento de Macri

"Cuando vimos el sobreseimiento, que es una vergüenza jurídica, supimos que no podíamos esperar los tiempos que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que traten el tema. Sabemos que en la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py no tenemos chances y que en la Corte Suprema nos van a congelar muchos años. Por eso el día 20 me puse en contacto con el relator de la ONU", agregó.

Los familiares pidieron intervención al organismo internacional fundados en la inexistencia de justicia viable para las víctimas en nuestro país. "Hemos detectado en el fallo del sobreseimiento, groseros errores jurídicos y arbitrariedad manifiesta en la omisión de hechos y cita sesgada de la prueba que serán parte no solo del recurso de casación sino parte de la denuncias y presentaciones internacionales", expresó Carreras.

De todas maneras, la defensa de los familiares de las víctimas del submarino también apelará la decisión de la Cámara Federal porteña cuando finalice la feria judicial de julio y se reanude la actividad judicial el próximo lunes 1 de agosto