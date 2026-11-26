Navidad diferenciada: poner el arbolito cuesta entre $26.000 y más de $1.000.000
La dispersión de precios es tal que este año comprar desde cero los adornos para decorar el arbolito de Navidad pueden ser un vuelto o una inversión.
Diciembre empieza la semana que viene y la mayoría de la población ya piensa en las fiestas de fin de año, con Navidad en el centro y el armado del arbolito, que cuesta entre $26.000 y $1.400.000, de acuerdo con un relevamiento reciente.
Armar un arbolito "tranquilo" cuesta 53 veces más que comprar uno "premium", según consta en un informe elaborado por la agencia NA, aunque su valor simbólico, y sentimental no dependa de un ticket.
Obviamente el tamaño del árbol y el tipo de luces para iluminarlo son determinantes para definir el costo final, pero en las grandes cadenas de supermercados se pueden conseguir pinos sintéticos de 150 centímetros a unos $ 34.500, por ejemplo.
En los bazares y en casas de decoración consultadas los arbolitos de esa misma altura cuestan entre $ 115.000 y $ 395.000, y los pinos -también sintéticos pero no sólo de plástico- oscilan entre $585.000 y $755.000 para las opciones de de 210 centímetros de altura.
El combo básico de arbolito de 150 centímetros con un paquete de bolitas, un juego de luces LED, una estrella para la punta y una guirnalda de 2 metros ronda los $72.500.
Para los departamentos o espacios chicos, varios locales ofrecen pinos de 90 centímetros que ya traen luces y adornos, y cuestan a partir de $ 26.000.
En cambio, un set de árbol de Navidad armado cuesta $1.415.000 en un comercio de Barrio Norte (Ciudad de Buenos Aires), e incluye un pino de 2,10 metros por $755.000; una guirnalda "inteligente" de 600 luces LED (a $479.000); tres sets de esferas grandes (por $103.000), cuatro adornos colgantes de $67.000; y una punta de 30 centímetros, por $11.000.
Consumo congelado, Navidad caliente
"Esta semana empezó a venir bastante gente a consultar precios, sobre todo de los adornos porque pinos ya tienen de épocas anteriores. Lo que más llevan son bolas rojas o guirnaldas, que decoran todo el árbol y son baratas", señaló Joaquín, encargado de un bazar ubicado en el centro porteño.
"A muchos los ves cómo sacan la calculadora del celular, hacen cuentas y se van", agregó, lo que indica que la crisis de consumo afectará también a la Navidad y otras fiestas de fin de año en 2026.
Lo que sucede es que los paquetes de 16 o 24 bolas navideñas cuestan a partir de $5.000 y llegan a $7.000 en comercios barriales y cadenas de supermercados, mientras que los sets temáticos o de mayor tamaño superan fácilmente los $25.000 y llegan a $40.000.
Obviamente las piezas individuales de terciopelo o cristal trepan hasta los $28.000 por unidad.
Por su parte, las estrellas para coronar el arbolito rondan entre $4.500 y $5.000, aunque existen versiones doradas de mayor porte o con iluminación propia a unos $12.500.
Si alguien pisó las luces del arbolito el año pasado, cambiar el juego para 2026 cuesta a partir de $8.000 por una guirnalda básica de 100 bombitas LED o microLED , mientras que una tira tradicional de 300 focos ronda los $39.000.
Otro relevamiento, elaborado por la consultora Focus Market, estimó que equipar el hogar con una canasta de ocho productos típicos de decoración navideña demanda este año un presupuesto de $575.420.
La cifra representa un incremento interanual del 36% respecto de los $423.953 registrados en 2025, con subas puntuales que treparon hasta el 62% en determinados artículos.
Los ítems que mayor peso tienen sobre el ticket final son el pesebre de nueve piezas de 13 centímetros, que alcanza los $269.760 tras subir un 51%, y el árbol de Navidad de 180 centímetros con base de metal, cuyo valor se ubica en $186.299.
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