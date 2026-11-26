Para los departamentos o espacios chicos, varios locales ofrecen pinos de 90 centímetros que ya traen luces y adornos, y cuestan a partir de $ 26.000.

En cambio, un set de árbol de Navidad armado cuesta $1.415.000 en un comercio de Barrio Norte (Ciudad de Buenos Aires), e incluye un pino de 2,10 metros por $755.000; una guirnalda "inteligente" de 600 luces LED (a $479.000); tres sets de esferas grandes (por $103.000), cuatro adornos colgantes de $67.000; y una punta de 30 centímetros, por $11.000.

Consumo congelado, Navidad caliente

"Esta semana empezó a venir bastante gente a consultar precios, sobre todo de los adornos porque pinos ya tienen de épocas anteriores. Lo que más llevan son bolas rojas o guirnaldas, que decoran todo el árbol y son baratas", señaló Joaquín, encargado de un bazar ubicado en el centro porteño.

"A muchos los ves cómo sacan la calculadora del celular, hacen cuentas y se van", agregó, lo que indica que la crisis de consumo afectará también a la Navidad y otras fiestas de fin de año en 2026.

Lo que sucede es que los paquetes de 16 o 24 bolas navideñas cuestan a partir de $5.000 y llegan a $7.000 en comercios barriales y cadenas de supermercados, mientras que los sets temáticos o de mayor tamaño superan fácilmente los $25.000 y llegan a $40.000.

Obviamente las piezas individuales de terciopelo o cristal trepan hasta los $28.000 por unidad.

Por su parte, las estrellas para coronar el arbolito rondan entre $4.500 y $5.000, aunque existen versiones doradas de mayor porte o con iluminación propia a unos $12.500.

Si alguien pisó las luces del arbolito el año pasado, cambiar el juego para 2026 cuesta a partir de $8.000 por una guirnalda básica de 100 bombitas LED o microLED , mientras que una tira tradicional de 300 focos ronda los $39.000.

Otro relevamiento, elaborado por la consultora Focus Market, estimó que equipar el hogar con una canasta de ocho productos típicos de decoración navideña demanda este año un presupuesto de $575.420.

La cifra representa un incremento interanual del 36% respecto de los $423.953 registrados en 2025, con subas puntuales que treparon hasta el 62% en determinados artículos.

Los ítems que mayor peso tienen sobre el ticket final son el pesebre de nueve piezas de 13 centímetros, que alcanza los $269.760 tras subir un 51%, y el árbol de Navidad de 180 centímetros con base de metal, cuyo valor se ubica en $186.299.