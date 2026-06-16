Neuquén: lo emboscaron a la salida de un boliche y le dieron una paliza brutal

Durante toda la escena sólo una pareja se atrevió a intervenir, y la más enérgica al respecto fue una mujer joven de short negro que logró apartar al agresor que tenía tomada a la víctima por la ropa.

Todavía no está claro por qué se produjo el ataque, pero familiares del joven agredido informaron al sitio Centenario Digital, de Neuquén, que tuvo que recibir asistencia médica por sus lesiones en el Hospital Natalio Burd. Por el momento no existe una denuncia policial al respecto, según confirmó el comisario local, Néstor Catalán, en diálogo con Radio 7 de Neuquén.

policía neuquen

"En el momento en que se generó la agresión no requirieron personal policial. Nosotros tenemos montado un operativo a la salida de los boliches, en el horario de 4 a 6 de la mañana, y justamente ese día no nos requirieron presencia", señaló el efectivo.

Catalán también reconoció que "gracias a Dios hubo personas que lograron interceptar y hacer cesar la agresión", pero afirmó que para cuando los efectivos policiales se acercaron al sitio ya no estaban ni la víctima ni los atacantes, por lo que las autoridades no cuentan con testimonios de los actores.

"Tenemos personal de Brigada con recopilación de videos y haciendo entrevistas al personal de seguridad del boliche, a ver si pueden ampliar y poder llegar a identificar a los agresores", convino.