Neuquén: lo emboscaron a la salida de un boliche y le dieron una paliza brutal
Testigos del ataque registraron la secuencia en un video que después se hizo viral, pero sólo dos personas ayudaron a la víctima, terminó en el hospital.
Una brutal secuencia fue registrada el fin de semana pasado a la salida de un boliche de a localidad de Centenario, provincia de Neuquén, donde un grupo de hombres atacó a traición a un joven a quien arrastraron por la calle y patearon.
La secuencia se desarrolló el domingo por la madrugada frente a la entrada del boliche Steel Disco, ubicado en el barrio Sarmiento de Centenario, mientras la concurrencia se dispersaba.
Varios testigos del ataque lograron grabar videos -uno de los cuales se hizo viral este martes- en los que se puede apreciar a un grupo de entre cuatro y seis hombres que rodean a la víctima y la tiran al suelo.
En un momento uno de los agresores arrastró a la víctima varios metros por la calle Paraguay y le daba cachetazos dignos de una pelea de gatos mientras otro se acercó para patearlo en el suelo.
Durante toda la escena sólo una pareja se atrevió a intervenir, y la más enérgica al respecto fue una mujer joven de short negro que logró apartar al agresor que tenía tomada a la víctima por la ropa.
Todavía no está claro por qué se produjo el ataque, pero familiares del joven agredido informaron al sitio Centenario Digital, de Neuquén, que tuvo que recibir asistencia médica por sus lesiones en el Hospital Natalio Burd. Por el momento no existe una denuncia policial al respecto, según confirmó el comisario local, Néstor Catalán, en diálogo con Radio 7 de Neuquén.
"En el momento en que se generó la agresión no requirieron personal policial. Nosotros tenemos montado un operativo a la salida de los boliches, en el horario de 4 a 6 de la mañana, y justamente ese día no nos requirieron presencia", señaló el efectivo.
Catalán también reconoció que "gracias a Dios hubo personas que lograron interceptar y hacer cesar la agresión", pero afirmó que para cuando los efectivos policiales se acercaron al sitio ya no estaban ni la víctima ni los atacantes, por lo que las autoridades no cuentan con testimonios de los actores.
"Tenemos personal de Brigada con recopilación de videos y haciendo entrevistas al personal de seguridad del boliche, a ver si pueden ampliar y poder llegar a identificar a los agresores", convino.
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