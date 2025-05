"No se pueden comprar las empanadas de Ricardo Darín ni las mías de $19.000": el reclamo viral de un vendedor

La crítica de Darín estuvo enfocada a los altos precios de los alimentos en la Argentina y a que a la mayoría le cuesta llegar a fin de mes, por lo que las medidas para favorecer el circuito de dólares en realidad apuntan a un sector privilegiado.

Y como ocurre cada vez que a alguien reconocido se le ocurre cuestionar al Gobierno, los libertarios salieron en manada a pegarle nada menos que a uno de los mejores actores de la historia del país. Incluso, hasta el ministro de Economía, Luis Caputo, se burló del artista, y ni hablar del presidente Javier Milei y sus numerosos tuits.

En este marco, un emprendedor que tiene su propio negocio de empanadas grabó un video para explicar por qué la gente no puede consumir, y se volvió viral.

"Les paso a explicar: la gente no puede comprar las empanadas de Darín de $45.000 ni las mías de $19.000", arrancó el vendedor desde su horno pizzero, junto a la mercadería lista para salir. "Acá nos encontramos con las boletas de luz, agua y gas. Un millón doscientos mil. La gente no consume. No hay posibilidad de consumir con estas tarifas", explicó.

viral empanadas

En esta línea, el vendedor de empanadas consideró que "hay que buscar una fuerza joven, nueva en la Argentina", y expresó:

Creo que es Juan Grabois, el único que dijo que hay que industrializar de nuevo la Argentina, para que todos vivamos un poquito mejor".