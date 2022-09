Cuál es la mejor foto de ave 2022

El fotógrafo se encontraba subiendo hacia la cima de la montaña, cuando vio las huellas de la perdiz en la nieve. “De pronto, el pájaro emprendió el vuelo desde este frío ambiente que él considera su hogar”. La imagen, elegida entre 20.000 más, ha sido seleccionada como la mejor fotografía de aves del año en el concurso de "Bird Photographer of the Year 2022" (BPOTY), celebrado cada año y cuyo premio está valorado en 5.000 dólares.

El premio ‘Young Bird Photographer of the Year 2022’ que reconoce el talento joven recayó en manos del fotógrafo suizo Levi Fitze, de 18 años. No hay más que ver la foto para darse cuenta del porqué: el fotógrafo captó a un correlimos común (Calidris alpina) luchando contra una tormenta de arena.

"El otoño pasado pasé una semana en la diminuta isla de Heligoland, en el Mar del Norte. El clima era bastante malo y no vi un solo amanecer agradable. Sin embargo, la oportunidad de observar todo tipo de aves playeras compensó las condiciones. Cuando vi un grupo de Dunlin luchando con una pequeña tormenta de arena, decidí arriesgar mi equipo e intentar fotografiarlos. Realmente podría ver en sus rostros lo molestos que estaban por el viento y la arena que volaba por todas partes. Simpaticé con ellos", señaló Levi.

La competición se ha desarrollado en ocho categorías: Mejor Retrato, Aves en el entorno, Atención al detalle, Comportamiento de las aves, Aves en vuelo, Black & White, Urban Birds e imágenes creativas. También hay tres reconocimientos especiales a Conservation Award, PortfolioAward y Video Award.

“Una vez más, nuestros talentosos fotógrafos/as han arrojado luz sobre la increíble diversidad de aves con las que compartimos nuestro planeta”, dijo Will Nicholls, director del certamen. “Pero también es un claro recordatorio de lo que podemos perder si no cuidamos el mundo natural y luchamos por su protección".