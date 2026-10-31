Nuevo revés para Nicolás Pachelo: lo condenaron por un millonario robo en un barrio privado
En febrero de 2025, la Justicia había confirmado la condena a prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce y tiene otra sentencia por asaltar casas en un country de Pilar.
Nicolás Pachelo, quien fue condenado por el crimen de María Marta García Belsunce, sumó una nueva sentencia en su contra. La Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense lo condenó por el asalto a un vecino de un country de Ituzaingó al que, con un cómplice, le robó 250.000 dólares.
La nueva sentencia contra Pachelo fue dictada por los jueces Mario Kohan y Ricardo Borinsky. En la resolución, los magistrados dispusieron que el expediente regrese al tribunal oral que juzgó a Pachelo para que fije el monto de la pena que corresponde aplicar.
El robo ocurrió el 20 de julio de 2017 en el country Club de Campo Los Pingüinos y por el mismo hecho fue condenado Matías Marasco, cómplice de Pachelo.
En el tercer juicio por la muerte de García Belsunce, donde también se lo juzgó a Pachelo por una serie de nueve robos a viviendas, se determinó que Marasco había participado del robo en Los Pingüinos junto con el ahora condenado.
Marasco fue condenado por el TOC 4 de San isidro por el mismo robo, pero se abrió una investigación para determinar si Pachelo había ingresado con él a la casa. Finalmente, la causa fue elevada a juicio y el TOC 5 lo absolvió.
Antes de ser acusado por el homicidio de García Belsunce, Pachelo también había participado en torneos de póker, igual que el dueño de la casa que asaltó en el mencionado country de Ituzaingó.
“Quedó acreditado que existió un acuerdo de voluntades entre Nicolas Pachelo y Matías Marasco para irrumpir en un lote del Club de Campo Los Pingüinos, aprovechando que no había ocupantes, forzaron la puerta ventana y se apoderaron cuatro perfumes y de una caja de seguridad que tenía 250.000 dpolares, 10.000 euros y 5000 mil reales”, consignó el fiscal de San Isidro,Diego Callegari en la acusación expuesta durante el juicio oral.
La víctima del robo fue Emiliano Alcaide, que el día del asalto no estaba en su domicilio. Había viajado a Rosario para jugar un torneo de póker, donde se consagró campeón argentino y ganó como premio 80.000 dólares.
Los jueces también valoraron el informe de cotejo de rostro realizado en la Sección Dibujo de Rostro de la División de Policía Científica de la Policía Bonaerense, que basó su trabajo en las imágenes de las cámaras de vigilancia y las fotos de Pachelo.
"En el caso, la participación de Nicolás Roberto Pachelo Ryan ha quedado debidamente demostrada a partir de la prueba directa, y de un conjunto de indicadores concordantes y convergentes", afirmaron los magistrados Kohan y Borinsky.
Los magistrados ordenaron que el fallo sea remitido al tribunal para que disponga la pena correspondiente.
Las otras condenas
Pachelo fue absuelto del crimen de María Marta en diciembre de 2022 por los jueces Esteban Andrejín y Osvado Rossi del TOC 4 de san isidro en un fallo dividido de su colega Federico Ecke.
El mismo tribunal lo condenó a la pena de nueve años y medio por una serie de seis robos en distintos barrios privados.
En marzo del 2024 la Sala I de Casación bonaerense lo condenó a la pena de prisión perpetua por el crimen de la socióloga, cometido el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, en Pilar.
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