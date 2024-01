Hasta cuándo durará la primera ola de calor del año en AMBA

Tras un inicio de año ameno en el que hubo noches con brisa fresca y días que rondaron los 30o, la corriente de El Niño trajo calor y sequía, y se espera que el clima se mantenga con altas presiones dominando los distintos niveles de la troposfera al menos hasta buena parte de la primera quincena de febrero.

Para este lunes, 29 de enero, se espera una máxima de 33o en el AMBA, y para el domingo que viene el pico de temperatura estará en los 34o. El problema es que no habrá sosiego en ningún momento del día, ya que la mínima rondará los 28 agrados, incluso de noche.

Debido a ola de calor es probable que sea más difícil descansar porque el cuerpo precisa un ambiente fresco para conciliar el sueño.

La alerta roja también trae a colación las recomendaciones para evitar un golpe de calor, que incluyen el uso de gorros, sombreros y viseras, la aplicación de pantalla solar de factor alto y la hidratación constante, en lo posible con agua fresca.

calor extremo telam.jpg

Para la tarde de este lunes se espera una máxima de 33o con cielo algo nublado y vientos del sector norte, después de haber iniciado la jornada en 23°, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Hacia la noche llega una brisa de alivio gracias a un débil ingreso de aire fresco desde el río que lo haría bajar hasta los 26° a la hora de coinciliar el sueño.

El pronóstico casi reproduce el panorama térmico para el martes, con cielo algo a parcialmente nublado y una temperatura que subirá a 23 grados de mínima y 34 de máxima.

El miércoles, al estar alta la nubosidad, el sol descargará los rayos con mayor fuerza y menos filtrado, por lo que se vaticinan 35° para la tarde.

mapa de calor

La noche esta vez no traerá alivio al conservar en la atmósfera el aire caliente por no haber rotación de viento. La temperatura no descenderá de los 30º.

El jueves se espera que la máxima suba un grado más, hasta los 36º, marca que se repetiría el viernes.

Circula medio perdido un atenuente en el informe: que una mayor nubosidad y viento desde el río a media tarde hagan bajar un par de grados más que los previstos y la noche se encare con 28°.

En el fin de semana, más de lo mismo. Cielo parcialmente nublado y 34º el sábado y el domingo, cielo mayormente despejado y máxima de 34º.