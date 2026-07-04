A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires: mapa de las precipitaciones y de la ola de frío

A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires, según Meteored.

Para el inicio de la nueva semana, el lunes se espera nuevamente con buenas condiciones del clima, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13.

El martes vuelven a caerese las temperaturas. La jornada se anticipa con cielo parcialmente nublado, junto con una mínima de apenas 1 grado, y una máxima que alcanzaría los 16.

Del mismo modo, el miércoles se espera todavía con cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas se estiman de entre 4 y 17 grados.