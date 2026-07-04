A qué hora llegan las lluvias este domingo a Buenos Aires: mapa de las precipitaciones y de la ola de frío
En plena ola de frío, los diferentes sitios meteorológicos mantienen sus pronósticos de lluvias para este domingo en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesado por una ola de frío polar extrema, y luego de varias jornadas estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inminente regreso de las lluvias este domingo, para cerrar el fin de semana con precipitaciones.
El fin de semana inició este sábado con la misma tendencia que los días anteriores: se mantuvo la alerta por temperaturas extremas, con cielo entre parcial y mayormente nublado; junto con marcas que oscilan entre -2 y 11 grados.
El invierno crudo se mantiene por varias jornadas, según el organismo nacional, pese a que el cierre del fin de semana tendría un leve repunte térmico de la mano de un ingreso húmedo.
A qué hora llegan las lluvias y hasta cuándo se queda el clima inestable en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el domingo se espera con mal clima. Se pronostica cielo mayormente nublado, con neblinas en la mañana y probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche, junto con temperaturas de entre 4 y 11.
El sitio especializado Meteored tiene 50% de probabilidades de lluvia débil desde las 12 de mediodía, subiendo a 70% desde las 13 y a 90% desde las 15, mejorando recién a partir de las 20 horas.
Para el inicio de la nueva semana, el lunes se espera nuevamente con buenas condiciones del clima, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13.
El martes vuelven a caerese las temperaturas. La jornada se anticipa con cielo parcialmente nublado, junto con una mínima de apenas 1 grado, y una máxima que alcanzaría los 16.
Del mismo modo, el miércoles se espera todavía con cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas se estiman de entre 4 y 17 grados.
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