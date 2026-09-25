Operativo Tormenta Negra 2: la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas en villas porteñas
Con un despliegue de 1.500 efectivos, el Gobierno porteño realizó un operativo que resultó en 17 arrestos y la incautación de 192 vehículos en varias villas de la Ciudad.
Un megaoperativo simultáneo para reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público, se desplegó este jueves en la ciudad de Buenos Aires . Participaron 1.500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios porteños. Hubo 17 detenidos y se secuestraron 192 vehículos.
La operación “Tormenta Negra” comenzó pasadas las 18 en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), Inta, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
Los policías de la Ciudad hicieron controles de personas y también de vehículos que en este caso fueron remitidos a depósito por infracciones. Operarios de distintas áreas removieron 26 autos abandonados, basura y chatarra de veredas y calles. Además, se inspeccionaron locales comerciales, y chatarreras y corralones que proveen materiales de la construcción no habilitados.
“Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Y agregó: “Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien”.
El operativo se complementa con la clausura de corralones para frenar la construcción irregular y evitar el hacinamiento. Recientemente, en la villa 31 de Retiro, se clausuraron seis corralones ilegales y se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, además de clausurar 25 edificaciones prohibidas y demoler otras 10.
Las acciones del Gobierno porteño también incluyen el Operativo Muro, que controla vehículos y personas en los límites de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires, así como operativos en centros de trasbordo como Constitución, Retiro y Balvanera. Se han intensificado las acciones contra la reventa de celulares y se han liberado más de 680 cuadras ocupadas por manteros.
El detalle la operativo Tormenta Negra 2
Villa 31: hubo tres detenidos por comercialización de estupefacientes y se secuestraron 335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo. En un control vehicular demoraron a un hombre por tenencia de estupefacientes que fueron detectados por un perro entrenado. Y allí cayó detenido otro hombre por robo y otro con pedido de captura.
Barrio Cildañez: un hombre y una mujer detenidos por comercialización de estupefacientes, con secuestro de cocaína, marihuana, pasta base, celulares. Además, un demorado por tenencia de estupefacientes (marihuana).
Barrio 1-11-14: dos detenidos por comercialización de estupefacientes. Se secuestró cocaína, marihuana y pasta base.
Barrio 15: un hombre detenido por robo de un celular.
Barrio Fátima: dos detenidos por Robo de dinero en efectivo a un transeúnte (uno es menor de edad)
Barrio Los Piletones: dos demorados por tenencia de estupefacientes (marihuana, cocaína y pasta base)
Barrio 20: un detenido por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (Arma de guerra).
Además, la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó un total de 30 locales: 12 fueron clausurados. Son 4 kioscos /almacenes, 2 metaleras /chatarreras, 3 locales de venta celulares y dos locales polirrubros. Todos por fallas graves de seguridad e higiene.
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