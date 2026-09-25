MinutoUno

Operativo Tormenta Negra 2: la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas en villas porteñas

Sociedad

Con un despliegue de 1.500 efectivos, el Gobierno porteño realizó un operativo que resultó en 17 arrestos y la incautación de 192 vehículos en varias villas de la Ciudad.

Megaoperativo simultáneo en las villas con más de 1.500 policías para reforzar la seguridad.

Megaoperativo simultáneo en las villas con más de 1.500 policías para reforzar la seguridad.

Un megaoperativo simultáneo para reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público, se desplegó este jueves en la ciudad de Buenos Aires . Participaron 1.500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios porteños. Hubo 17 detenidos y se secuestraron 192 vehículos.

La operación “Tormenta Negra” comenzó pasadas las 18 en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), Inta, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

Los policías de la Ciudad hicieron controles de personas y también de vehículos que en este caso fueron remitidos a depósito por infracciones. Operarios de distintas áreas removieron 26 autos abandonados, basura y chatarra de veredas y calles. Además, se inspeccionaron locales comerciales, y chatarreras y corralones que proveen materiales de la construcción no habilitados.

“Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

Y agregó: “Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien”.

El operativo se complementa con la clausura de corralones para frenar la construcción irregular y evitar el hacinamiento. Recientemente, en la villa 31 de Retiro, se clausuraron seis corralones ilegales y se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, además de clausurar 25 edificaciones prohibidas y demoler otras 10.

Megaoperativo simultáneo en las villas con más de 1.500 policías para reforzar la seguridad.

Megaoperativo simultáneo en las villas con más de 1.500 policías para reforzar la seguridad.

Las acciones del Gobierno porteño también incluyen el Operativo Muro, que controla vehículos y personas en los límites de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires, así como operativos en centros de trasbordo como Constitución, Retiro y Balvanera. Se han intensificado las acciones contra la reventa de celulares y se han liberado más de 680 cuadras ocupadas por manteros.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

El detalle la operativo Tormenta Negra 2

Villa 31: hubo tres detenidos por comercialización de estupefacientes y se secuestraron 335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo. En un control vehicular demoraron a un hombre por tenencia de estupefacientes que fueron detectados por un perro entrenado. Y allí cayó detenido otro hombre por robo y otro con pedido de captura.

Barrio Cildañez: un hombre y una mujer detenidos por comercialización de estupefacientes, con secuestro de cocaína, marihuana, pasta base, celulares. Además, un demorado por tenencia de estupefacientes (marihuana).

Barrio 1-11-14: dos detenidos por comercialización de estupefacientes. Se secuestró cocaína, marihuana y pasta base.

Barrio 15: un hombre detenido por robo de un celular.

Barrio Fátima: dos detenidos por Robo de dinero en efectivo a un transeúnte (uno es menor de edad)

Barrio Los Piletones: dos demorados por tenencia de estupefacientes (marihuana, cocaína y pasta base)

Barrio 20: un detenido por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (Arma de guerra).

Además, la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó un total de 30 locales: 12 fueron clausurados. Son 4 kioscos /almacenes, 2 metaleras /chatarreras, 3 locales de venta celulares y dos locales polirrubros. Todos por fallas graves de seguridad e higiene.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas