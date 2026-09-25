Operativo Tormenta Negra 2: la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas en villas porteñas

El operativo se complementa con la clausura de corralones para frenar la construcción irregular y evitar el hacinamiento. Recientemente, en la villa 31 de Retiro, se clausuraron seis corralones ilegales y se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, además de clausurar 25 edificaciones prohibidas y demoler otras 10.

Megaoperativo simultáneo en las villas con más de 1.500 policías para reforzar la seguridad.

Las acciones del Gobierno porteño también incluyen el Operativo Muro, que controla vehículos y personas en los límites de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires, así como operativos en centros de trasbordo como Constitución, Retiro y Balvanera. Se han intensificado las acciones contra la reventa de celulares y se han liberado más de 680 cuadras ocupadas por manteros.

El resultado de la acción fue la detención de 17 individuos y el secuestro de 192 vehículos.

El detalle la operativo Tormenta Negra 2

Villa 31: hubo tres detenidos por comercialización de estupefacientes y se secuestraron 335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo. En un control vehicular demoraron a un hombre por tenencia de estupefacientes que fueron detectados por un perro entrenado. Y allí cayó detenido otro hombre por robo y otro con pedido de captura.

Barrio Cildañez: un hombre y una mujer detenidos por comercialización de estupefacientes, con secuestro de cocaína, marihuana, pasta base, celulares. Además, un demorado por tenencia de estupefacientes (marihuana).

Barrio 1-11-14: dos detenidos por comercialización de estupefacientes. Se secuestró cocaína, marihuana y pasta base.

Barrio 15: un hombre detenido por robo de un celular.

Barrio Fátima: dos detenidos por Robo de dinero en efectivo a un transeúnte (uno es menor de edad)

Barrio Los Piletones: dos demorados por tenencia de estupefacientes (marihuana, cocaína y pasta base)

Barrio 20: un detenido por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (Arma de guerra).

Además, la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó un total de 30 locales: 12 fueron clausurados. Son 4 kioscos /almacenes, 2 metaleras /chatarreras, 3 locales de venta celulares y dos locales polirrubros. Todos por fallas graves de seguridad e higiene.